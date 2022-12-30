В Днепре технические рейсы трамваев и троллейбусов будут ездить по-другому: новый график

В Днепре сообщили об изменениях в работе электротранспорта.

Как сообщили в КП «Днепровский электротранспорт», технические рейсы троллейбусов и трамваев завтра будут курсировать по другому графику.

31 декабря и 1 января на маршрутах электротранспорта будут работать следующие технические рейсы:

Троллейбусные маршруты №1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20.

Трамвайные маршруты №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17.

Режим работы технических рейсов в субботу 31.12.2022: с 07:30 до 11:30. Кроме этого, в связи с сообщением о запланированном отключении питания тяговых подстанций меняется график работы электротранспорта во второй половине дня — с 15:30 до 19:30.

Большинство городских автобусных маршрутов будут работать до 20:00.

Режим работы технических рейсов электротранспорта в воскресенье 01.01.2023: с 08:00 до 12:00 и с 15:30 до 19:30.

Городские автобусные маршруты будут работать с 07:00, далее – в режиме выходного дня.

Также они подчеркнули, что энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может изменяться.

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