У Дніпрі технічні рейси трамваїв та тролейбусів їздитимуть інакше: новий графік

У Дніпрі повідомили про зміни в роботі електротранспорту.

Як повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”, технічні рейси тролейбусів та трамваїв завтра курсуватимуть за іншим графіком.

31 грудня та 1 січня на маршрутах електротранспорту працюватимуть наступні технічні рейси:

Тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20.

Трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17.

Режим роботи технічних рейсів у суботу 31.12.2022: з 07:30 до 11:30. Крім цього, у зв’язку з повідомленням про заплановане відключення живлення тягових підстанцій, змінюється графік роботи електротранспорту у другій половині дня – з 15:30 до 19:30.

Більшість міських автобусних маршрутів працюватиме до 20:00.

Режим роботи технічних рейсів електротранспорту у неділю 01.01.2023: з 08:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:30.

Міські автобусні маршрути працюватимуть з 07:00, далі – в режимі вихідного дня.

Також вони наголосили, що енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів може змінюватись.

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