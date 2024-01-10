В Днепре таксист расчистил дороги на ж/м Левобережный (ВИДЕО)

После мощного снегопада, накрывшего Днепр и область в ночь на 8 января, улицы и дороги завалены снегом. Если центральные автодороги еще смогли почистить, то в частный сектор снегоуборочная техника не добралась, отмечают горожане.
На ж/м Левобережный нашелся смельчак, который с помощью легкового автомобиля и прицепленного к нему снегоуборочного ковша расчистил частный сектор.
По словам очевидцев, это был таксист одного из известных перевозочных сервисов. Если присмотреться, то на автомобиле виден фирменный логотип.
Водитель службы такси расчистил дороги частного сектора на ж/м Левобережный, — говорится в сообщении.
Усилия таксиста попали на камеры видеонаблюдения.
Полностью расчистить дороги частного сектора таксисту не удалось, однако ситуация улучшилась.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре заметили мужчину, который катался на лыжах по заснеженным тротуарам. Лыжник был замечен на Набережной Победы. Днепрянин во время своей прогулки преодолел не менее 8 км.
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