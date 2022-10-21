В Днепре таксист Bolt всю поездку рассказывал пассажирам о бандеровцах и «русском мире»

В Днепре таксист Bolt всю поездку рассказывал о бандеровцах и унижении русскоязычных.

О неприятной истории рассказала днепрянка Анна Малиенко на своей странице в фейсбуке.

По словам Анны, ее 19-летняя знакомая проехалась с таксистом-сепаратистом, который всю дорогу рассказывал пассажирке о злых жителях запада Украины, которые унижают русскоговорящих. Кроме того, он размышлял о том, кто продал Крым и пытался оправдать действия страны-агрессора.

Более того, таксист среди поездки специально приостановил машину, чтобы продолжить дискуссию. 19-летняя пассажирка не выдерживала навал информации от фаната русского мира и начала приводить свои контр-аргументы.

Анна нуждалась в пояснениях от компании. В Bolt ответили на сообщение девушки и порекомендовали заказчику поездки связаться с ними и описать свой опыт. Правда, открытую пророссийскую позицию водителя они назвали временными неудобствами.

«Нам досадно, что водитель вел себя не корректно во время поездки и причинил неудобства пассажиру. Пожалуйста, порекомендуйте заказчику поездки связаться с нами и рассказать детали этой ситуации. Сделать это можно через приложение из раздела «Поддержка» или отправив электронное письмо на [email protected] По обращению заказчика мы сможем принять необходимые в отношении водителя меры во избежание повторения подобного в будущем», — ответили в компании.

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