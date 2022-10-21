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  • У Дніпрі таксист Bolt усю поїздку розповідав пасажирам про бандерівців та “руський мир”

У Дніпрі таксист Bolt усю поїздку розповідав пасажирам про бандерівців та “руський мир”

Сьогодні 10:38
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У Дніпрі таксист Bolt всю поїздку розповідав про бандерівців та про приниження російськомовних.

Новости Днепра про У Дніпрі таксист Bolt усю поїздку розповідав пасажирам про бандерівців та

Про неприємну історію розповіла дніпрянка Анна Малієнко на своїй сторінці у фейсбук.

За словами Анни, її 19-річна знайома проїхалася з таксистом-сепаратистом, який всю дорогу розповідав пасажирці про злих мешканців заходу України, які принижують російськомовних. Крім того, він роздумував про те, хто продав Крим та намагався виправдати дії країни-агресора.

До цього всього, таксист посеред поїздки спеціально призупинив машину, щоб продовжити дискусію. 19-річна пасажирка не витримувала навалу інформації від фаната руського миру, та почала приводити свої контр-аргументи.

Новости Днепра про У Дніпрі таксист Bolt усю поїздку розповідав пасажирам про бандерівців та

Анна потребувала пояснень від компанії. У Bolt відповіли на допис дівчини та порекомендували замовнику поїздки зв’язатися з ними та описати свій досвід. Щоправда відкриту проросійську позицію водія вони назвали тимчасовими незручностями.

“Нам прикро, що водій поводив себе не коректно під час поїздки та завдав незручностей пасажиру. Будь ласка, порекомендуйте замовнику поїздки зв’язатися з нами та розповісти деталі цієї ситуації. Зробити це можна через додаток з розділу “Підтримка”, або відправивши електронного листа на [email protected]. За зверненням замовника ми зможемо вжити необхідних щодо водія заходів задля уникнення повторення подібного у майбутньому”, – відповіли в компанії.

Новости Днепра про У Дніпрі таксист Bolt усю поїздку розповідав пасажирам про бандерівців та

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