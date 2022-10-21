В Днепре на Стартовой больше двух часов горел металлический ангар (ФОТО)

Пожар произошел вечером 20 октября в Соборном районе города. Загорелся металлический ангар, из него шел сильный дым. Спасатели попали внутрь и начали тушить пожар. Возгорание ликвидировали через 2,5 часа.
Огонь повредил вещи, которые находились в ангаре на площади 70 кв. м. Пострадавших нет.
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