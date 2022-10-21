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Россия перебросила в Херсонскую область две тысячи мобилизованных, — Генштаб

Сегодня 08:30
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В Херсонскую область для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыли две тысячи российских мобилизованных.

Новости Днепра про Россия перебросила в Херсонскую область две тысячи мобилизованных, - Генштаб

Вместе с тем оккупационные власти издали распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых «банковских учреждений», подготовлены эвакуационные списки завезенных российских медработников и учителей. Объекты гуманитарной сферы в Херсоне останавливают работу.

По уточненной информации, в больницу населенного пункта Мелитополь Запорожской области прибыло одновременно более 30 раненых после огневого поражения, нанесенного Силами обороны Украины.

Ситуация на фронтах

Враг не оставляет попыток ведения наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Опросное, Бахмут, Победа и Марьинка Донецкой области.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку и продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 30 обстрелов из РСЗО.

Вражеские удары получили районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Николаев; Новая Каменка и Малая Сейдеминуха Херсонской области и Гатище Харьковской области.

Для своих преступлений захватчики использовали крылатые и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг запустил более 20 беспилотных летательных аппаратов иранского производства «Shahed-136».

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Слобожанском направлении – из танков, минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Старица, Красное и Домашнее;
  • на Купянском и Лиманском направлениях – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Заречное, Новое, Первомайское Стельмаховка, Терны и Ямполевка;
  • на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зеленополье, Спорное, Иванград и Яковлевка;
  • на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское и Семеновка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы в районах Времовки, Угледара, Дорожнянки, Нескучного, Новоданиловки и Степной.

На Южнобужском направлении огневого поражения пострадали районы до 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения воздушной разведки оккупанты совершили более 20 вылетов БПЛА разных типов.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 5 ударов. Подтверждено поражение 3 опорных пунктов и районов сосредоточения вооружения и военной техники и 2 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 15 БПЛА.

Воины ракетных войск и артиллерии поразили четыре пункта управления, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, средство ПВО, городов и понтонную переправу противника.

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Новости Днепра про Россия перебросила в Херсонскую область две тысячи мобилизованных, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Россия перебросила в Херсонскую область две тысячи мобилизованных, - ГенштабРусский

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