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В Украине с 1 ноября подорожает срочное оформление паспортов: новые цены

Сегодня 10:00
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Кабмин пересмотрел стоимость услуг в сфере миграции. В правительстве сообщили о подорожании срочного оформления паспортов, загранпаспортов и проездного документа беженца.

Новости Днепра про В Украине с 1 ноября подорожает срочное оформление паспортов: новые цены

По новому постановлению, оформление украинского паспорта за 10 дней вырастет в цене с 252 до 496 грн. Оформление украинского паспорта для выезда за границу за 3 или 7 дней подорожает с 704 до 992 грн. А за оформление и обмен проездного документа беженца нужно будет заплатить уже не 226, а 452 грн.

 

 

Оформление и обмен удостоверения беженца впервые подорожает со 168 до 336 грн. Ранее оформление и обмен вида на временное жительство стоило 352 грн, а со следующего месяца стоимость вырастет до 452 грн. Ранее оформление и обмен карты мигранта обходилось в 199 грн, а сейчас — в 399 грн.

Через шесть месяцев после отмены военного положения оформление украинского паспорта в форме карты, кроме первого оформления паспорта гражданина Украины, на протяжении 20 рабочих дней подорожает с 126 до 248 грн. Оформление украинского паспорта для выезда за границу за 20 дней вырастет в цене с 352 до 496 грн — также через шесть месяцев после отмены военного положения.

При потере паспорта нужно первым делом обратиться в отделение полиции и получить подтверждение о регистрации заявления о потере документов.

В Украине личность можно подтвердить другими документами: водительским удостоверением или загранпаспортом. Можно также использовать цифровые документы в приложении «Дия». Они обладают такой же юридической силой, как пластиковый или бумажный паспорт

 
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Новости Днепра про В Украине с 1 ноября подорожает срочное оформление паспортов: новые ценыУкраїнська Новости Днепра про В Украине с 1 ноября подорожает срочное оформление паспортов: новые ценыРусский

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