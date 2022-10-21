В Украине с 1 ноября подорожает срочное оформление паспортов: новые цены

По новому постановлению, оформление украинского паспорта за 10 дней вырастет в цене с 252 до 496 грн. Оформление украинского паспорта для выезда за границу за 3 или 7 дней подорожает с 704 до 992 грн. А за оформление и обмен проездного документа беженца нужно будет заплатить уже не 226, а 452 грн.
Оформление и обмен удостоверения беженца впервые подорожает со 168 до 336 грн. Ранее оформление и обмен вида на временное жительство стоило 352 грн, а со следующего месяца стоимость вырастет до 452 грн. Ранее оформление и обмен карты мигранта обходилось в 199 грн, а сейчас — в 399 грн.
Через шесть месяцев после отмены военного положения оформление украинского паспорта в форме карты, кроме первого оформления паспорта гражданина Украины, на протяжении 20 рабочих дней подорожает с 126 до 248 грн. Оформление украинского паспорта для выезда за границу за 20 дней вырастет в цене с 352 до 496 грн — также через шесть месяцев после отмены военного положения.
При потере паспорта нужно первым делом обратиться в отделение полиции и получить подтверждение о регистрации заявления о потере документов.
В Украине личность можно подтвердить другими документами: водительским удостоверением или загранпаспортом. Можно также использовать цифровые документы в приложении «Дия». Они обладают такой же юридической силой, как пластиковый или бумажный паспорт
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