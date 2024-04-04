В Днепре сузили улицу Любарского: когда планируют закончить работы

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В Днепре на улице Любарского временно сузили проезжую часть дороги. Там будут строить внешние сети водоснабжения и водоотведения. Работы будут проходить в районе дома №90.

Из-за этого сузили проезжую часть на Любарского от дома №88а до дома №90. Работы продлятся до 1 мая 2024 года.

Об этом говорится в распоряжении городского головы. Соответствующий документ опубликовали на сайте горсовета 29 марта.

После завершения работ должны восстановить асфальт и провести благоустройство прилегающей территории.

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