Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре сузили улицу Любарского: когда планируют закончить работы

Сегодня 10:00
просмотров

Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре сузили улицу Любарского: когда планируют закончить работы

В Днепре на улице Любарского временно сузили проезжую часть дороги. Там будут строить внешние сети водоснабжения и водоотведения. Работы будут проходить в районе дома №90.

Из-за этого сузили проезжую часть на Любарского от дома №88а до дома №90. Работы продлятся до 1 мая 2024 года.

Об этом говорится в распоряжении городского головы. Соответствующий документ опубликовали на сайте горсовета 29 марта.

После завершения работ должны восстановить асфальт и провести благоустройство прилегающей территории.

Новости Днепра про В Днепре сузили улицу Любарского: когда планируют закончить работы

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре сузили улицу Любарского: когда планируют закончить работыУкраїнська Новости Днепра про В Днепре сузили улицу Любарского: когда планируют закончить работыРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На сколько дней дадут больничный по уходу за взрослым: ответ ПФУ
    Новости Днепра
    Сегодня 17:13
    На сколько дней дадут больничный по уходу за взрослым: ответ ПФУ

    Когда в семье болеет несовершеннолетний ребенок, то его родители –…

    Паллиативные пациенты из Днепра могут получать препараты Морфина бесплатно
    Новости Днепра
    Сегодня 15:45
    Паллиативные пациенты из Днепра могут получать препараты Морфина бесплатно

    В Министерстве здравоохранения Украины напомнили, что паллиативные пациенты могут получать…

    “Буду жити! Геть, думи сумні”: учительница показала, как выглядит ее класс после ракетной атаки по Днепру
    Новости Днепра
    Сегодня 14:53
    “Буду жити! Геть, думи сумні”: учительница показала, как выглядит ее класс после ракетной атаки по Днепру

    2 апреля россия атаковала Днепр.

    Брусчатка и торговые павильоны: как более 100 лет назад выглядела площадь Героев Майдана в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:35
    Брусчатка и торговые павильоны: как более 100 лет назад выглядела площадь Героев Майдана в Днепре (ФОТО)

    Исторический центр слободы Половицы из которой потом вырос наш Днепр…

    Последние новости

    На сколько дней дадут больничный по уходу за взрослым: ответ ПФУ
    На сколько дней дадут больничный по уходу за взрослым: ответ ПФУ

    Когда в семье болеет несовершеннолетний ребенок, то его родители – мама или папа берут больничный по уходу за чадом, когда ребенок становится старше 14 лет то такой документ родители уже не имеют права оформить. Но в Украине можно оформить больничный…

    Сегодня 17:13
    1
    просмотров
    Паллиативные пациенты из Днепра могут получать препараты Морфина бесплатно
    Паллиативные пациенты из Днепра могут получать препараты Морфина бесплатно

    В Министерстве здравоохранения Украины напомнили, что паллиативные пациенты могут получать обезболивающие лекарственные средства бесплатно или с небольшой доплатой.

    Сегодня 15:45
    5
    просмотров
    “Буду жити! Геть, думи сумні”: учительница показала, как выглядит ее класс после ракетной атаки по Днепру
    “Буду жити! Геть, думи сумні”: учительница показала, как выглядит ее класс после ракетной атаки по Днепру

    2 апреля россия атаковала Днепр.

    Сегодня 14:53
    6
    просмотров
    Брусчатка и торговые павильоны: как более 100 лет назад выглядела площадь Героев Майдана в Днепре (ФОТО)
    Брусчатка и торговые павильоны: как более 100 лет назад выглядела площадь Героев Майдана в Днепре (ФОТО)

    Исторический центр слободы Половицы из которой потом вырос наш Днепр находится в самом центре, на площади Героев Майдана. Появление площади было предусмотрено на генеральном плане города еще в 1792 году. Но  реализовать задумку удалось лишь к 1817 году и то,…

    Сегодня 14:35
    3
    просмотров
    В Днепре ушел из жизни известный врач-эпидемиолог
    В Днепре ушел из жизни известный врач-эпидемиолог

    В Днепре скончался известный эпидемиолог.

    Сегодня 14:25
    1
    просмотров
    Удерживали в гараже и били по голове: в Днепре двое требовали у айтишника несуществующий долг в 8 тыс. долларов
    Удерживали в гараже и били по голове: в Днепре двое требовали у айтишника несуществующий долг в 8 тыс. долларов

    Правоохранители задержали вымогателей.

    Сегодня 13:38
    8
    просмотров
    Выбросил изуродованное тело в карьер: в Никополе задержали жестокого убийцу пропавшего пенсионера
    Выбросил изуродованное тело в карьер: в Никополе задержали жестокого убийцу пропавшего пенсионера

    В Никополе поймали "потрошителя", который убил мужчину и бросил его тело в карьер.

    Сегодня 13:25
    1
    просмотров
    В квартире в центре Днепра, где угарным газом отравились мать и дочь, нашли ряд нарушений
    В квартире в центре Днепра, где угарным газом отравились мать и дочь, нашли ряд нарушений

    В Днепре мать с дочерью отравились угарным газом в собственной квартире.

    Сегодня 12:41
    3
    просмотров
    В Кривом Роге цветут цветы, которые названы именем персонажа древнегреческой мифологии (ФОТО)
    В Кривом Роге цветут цветы, которые названы именем персонажа древнегреческой мифологии (ФОТО)

    Весна набрала обороты!

    Сегодня 12:40
    8
    просмотров
    Какие срочные вакансии есть на рынке труда в Днепре: кого ищут и сколько платят
    Какие срочные вакансии есть на рынке труда в Днепре: кого ищут и сколько платят

    В Днепре большое количество предприятий и частных фирм срочно ищут работников. Сотрудников не хватает и соискателей готовы брать без опыта и без испытательного срока. Главное требование, которое работодатели выдвигают претендентам на срочную работу в Днепре – желание заработать деньги и…

    Сегодня 12:36
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх