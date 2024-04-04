У Дніпрі звузили вулицю Любарського: коли планують закінчити роботи

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У Дніпрі на вулиці Любарського тимчасово звузили проїзну частину дороги. Там будуть будувати зовнішні мережі водопостачання та водовідведення. Роботи проходитимуть в районі будинку №90.

Через це звузили проїзну частину на Любарського від будинку №88а до будинку №90. Роботи триватимуть до 1 травня 2024 року.

Про це йдеться у розпорядженні міського голови. Відповідний документ опублікували на сайті міськради 29 березня.

Після завершення робіт мають відновити асфальт та провести благоустрій прилеглої території.

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