В Днепре сузят дорогу у железнодорожного вокзала

В Днепре у железнодорожного вокзала временно сузят дорогу.

Об этом говорится в проекте распоряжения, опубликованном на сайте горсовета.

В документе отмечается, что в городе планируют сузить проезжую часть на перекрестке площади Вокзальной, улицы Курчатова и проспекта Дмитрия Яворницкого. Это связано с аварийными работами на трамвайных путях.

Работы начнутся с вечера 18 октября. Когда закончат — не уточняется.

В пределах зоны проведения работ должны поставить забор с сигнальным освещением, временные дорожные знаки, безопасный обход для пешеходов. После завершения работ должно пройти восстановление дороги и благоустройство территории. Однако отметим, что это распоряжение пока не подписал мэр.