В Днепре сузят дорогу у железнодорожного вокзала

Об этом говорится в проекте распоряжения, опубликованном на сайте горсовета.
В документе отмечается, что в городе планируют сузить проезжую часть на перекрестке площади Вокзальной, улицы Курчатова и проспекта Дмитрия Яворницкого. Это связано с аварийными работами на трамвайных путях.
Работы начнутся с вечера 18 октября. Когда закончат — не уточняется.
В пределах зоны проведения работ должны поставить забор с сигнальным освещением, временные дорожные знаки, безопасный обход для пешеходов. После завершения работ должно пройти восстановление дороги и благоустройство территории. Однако отметим, что это распоряжение пока не подписал мэр.
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