У Дніпрі звузять дорогу поблизу залізничного вокзалу

Про це йдеться у проєкті розпорядження опублікованому на сайті міськради.
У документі зазначається, що планують звузити проїзну частину на перехресті площі Вокзальної, вулиці Курчатова та проспекту Дмитра Яворницького. Це пов’язано з аварійними роботами на трамвайній колії.
Роботи почнуться з вечора 18 жовтня. Терміни закінчення не вказані.
В межах зони проведення робіт має з’явитися огорожа з сигнальним освітленням, тимчасові дорожні знаки, безпечний обхід для пішоходів. Після завершення робіт – має пройти відновлення дороги та благоустрій території. Проте зазначимо, що це розпорядження поки що не підписав міський голова.
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