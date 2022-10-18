У Дніпрі звузять дорогу поблизу залізничного вокзалу

У Дніпрі поблизу залізничного вокзалу тимчасово звузять дорогу.

Про це йдеться у проєкті розпорядження опублікованому на сайті міськради.

У документі зазначається, що планують звузити проїзну частину на перехресті площі Вокзальної, вулиці Курчатова та проспекту Дмитра Яворницького. Це пов’язано з аварійними роботами на трамвайній колії.

Роботи почнуться з вечора 18 жовтня. Терміни закінчення не вказані.

В межах зони проведення робіт має з’явитися огорожа з сигнальним освітленням, тимчасові дорожні знаки, безпечний обхід для пішоходів. Після завершення робіт – має пройти відновлення дороги та благоустрій території. Проте зазначимо, що це розпорядження поки що не підписав міський голова.