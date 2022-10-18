За минуту с крана вытекает до 8 литров: советы, как экономить воду

Правительство Украины призывает жителей Днепра и всей страны экономнее расходовать не только электричество, но и воду. Враг бьет по критической инфраструктуре, сегодня в городе возможны перебои не только со светом, но и с водой. Журналисты dnepr.info разбирались, что нужно сделать, чтобы снизить потребление воды не только на один день, но и сделать экономию этого ресурса привычкой и нормой.

Маленькие шаги

Самые простые советы для экономии воды таковы: закрывайте воду пока чистите зубы или отмываете с помощью мочалки тарелки, принимайте душ, а не ванну, мойте овощи и фрукты не под напором воды, а предварительно набрав ее в миску.

В среднем за минуту из крана вытекает около 8 литров воды. Выключена вода только во время чистки зубов поможет сохранить порядка 8 тыс литров жидкости в год. А на одно мытье посуды при постоянно текущей воде из крана расходуется в среднем 15 литров.

Кран и кнопка

К более дорогим методам экономии относится замена сантехники: одноручковый смеситель даст больше экономии, чем двухручковый, насадка на кран для аэрации поможет эффективнее использовать воду, чем если бы та текла ровной струей. При распылении воды она охватывает большую площадь поверхности, при этом расход значительно меньше. Таким образом можно сэкономить до 20% этого вида коммунального блага. Установите бачок с раздельной кнопкой –это поможет сэкономить, если для смыва нужно мало воды. На обычный слив бачка тратится порядка 12 литров воды, в тех устройствах, где есть разделительная кнопка – траты можно снизить на 3-4 литра за раз.

Правильно выставленная температура воды в бойлере позволит не регулировать горячо-холодно непосредственно при открытом кране, что также ведет к экономии.

Стирка и полив

Также разумно тратить литры воды поможет «умная» стирка. Суть ее в том, чтобы включать машинку только тогда, когда она заполнена полностью или хотя бы на три четверти. Это позволит постирать больше вещей при том же расходе жидкости. Меньше всего стиральная машинка потребляет воды в режиме «эконом» и «хлопок». А вот «деликатная» и «предварительная» стирки, а также «дополнительное полоскание» — наиболее водозатратные процедуры.

Владельцы частных домов для полива огорода и технических нужд могут использовать дождевую воду. При этом главное иметь емкости для их наполнения такой водой во время плохой погоды. Обильных осадков может хватить на несколько поливов, что существенно сэкономит не только воду в кране, но и деньги. Эту же воду можно использовать для мойки автомобиля, если предпочитаете мыть машину в гараже или личном дворе, а не гнать ее на мойку.

Также владельцам приусадебных участков поможет система капельного полива очень экономно и при этом охватывает большую площадь участка.

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