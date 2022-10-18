В бою за Украину погиб 42-летний Защитник из Днепропетровской области

В среду, 12 октября, погиб Защитник Днепропетровской области Бейгул Юрий Александрович. Он погиб в Донецкой области в бою. Мужчине было 42 года.

Об этом сообщает мэр Каменского Андрей Белоусов.

«От имени всего общества, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника, разделяя тяжелую боль утраты», — написал он.

Юрий Бейгул родился 22 июля 1980 в Днепродзержинске. В течение 1998-2000 годов проходил срочную военную службу. В 2006 году окончил Днепродзержинский государственный технический университет. Работал на Днепровском металлургическом комбинате. С марта защищал Украину от нашествия российских оккупантов. У него остались жена, две дочери, родители и сестра.

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