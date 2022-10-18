В бою за Украину погиб 42-летний Защитник из Днепропетровской области

Об этом сообщает мэр Каменского Андрей Белоусов.
«От имени всего общества, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника, разделяя тяжелую боль утраты», — написал он.
Юрий Бейгул родился 22 июля 1980 в Днепродзержинске. В течение 1998-2000 годов проходил срочную военную службу. В 2006 году окончил Днепродзержинский государственный технический университет. Работал на Днепровском металлургическом комбинате. С марта защищал Украину от нашествия российских оккупантов. У него остались жена, две дочери, родители и сестра.
Читайте также:
Автор:
Русские нанесли удар двумя ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в…
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, как прошла ночь в…
Утром 18 октября в Кривом Роге прогремели взрывы, объявлена воздушная…
Почти по всей Украине во время военного положения продолжается дистанционное…
Русские нанесли удар двумя ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре. Есть пожар и серьезные разрушения.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил два "прилета" в Днепре. Он отметил, что ракеты попали в объекты энергетики. Повреждения серьезные.
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, как прошла ночь в Днепропетровской области.
Утром 18 октября в Кривом Роге прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога.
Почти по всей Украине во время военного положения продолжается дистанционное образование, и Днепр – не исключение. Многих родителей волнует вопрос, сколько же по времени должны продолжаться дистанционные уроки, чтобы учащиеся не уставали.
Імпортними бананами сьогодні нікого не здивуєш. Але мало кому відомо, що у Кривому Розі дозрівають мексиканські банани, які, до речі, дуже смачні.
Зонт сегодня не понадобится!
Подробности были раскрыты о молодой семье, которая погибла сегодня утром под руинами жилого дома, который был атакован вражескими беспилотниками-камикадзе.
Вечером 17 октября 2022 года в российском Ейске потерпел крушение бомбардировщик Су-34. Самолет разбился в жилом районе, в результате чего вспыхнуло высотное здание.
Сегодня в Днепропетровской области было неспокойно.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!