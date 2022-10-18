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  • Вражеские атаки и сбитый беспилотник-камикадзе: ситуация в Днепре и регионе (ФОТО, ВИДЕО)

Вражеские атаки и сбитый беспилотник-камикадзе: ситуация в Днепре и регионе (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня 08:30
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Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, как прошла ночь в Днепропетровской области.

Новости Днепра про Вражеские атаки и сбитый беспилотник-камикадзе: ситуация в Днепре и регионе (ФОТО, ВИДЕО)

Российские оккупационные войска держали Никопольский район в напряжении всю ночь. 

Они били «Градами» и тяжелой артиллерией по Мировской и Покровской громадам. 

Предварительно, люди не пострадали. 

Пострадали сельскохозяйственное предприятие и линии электропередач. В селе Вышетарасовка почти 1000 семей остались без электричества. Связи там нет — пострадала вышка. Аварийные бригады приступят к работе, как только угроза обстрела минует. 

В полночь военные из КВ «Схід» уничтожили один вражеский беспилотник-камикадзе «Шахед-136», — сказал Резниченко.

Он добавил, что в настоящее время продолжается новая атака наобласть, поэтому, пожалуйста, оставайтесь в укрытиях. Берегите себя!

Крім того близько 8-ї години ранку у Дніпрі чули вибухи. На містом піднімається густий дим, якого стає все більше.

Кроме того, около 8 часов утра в Днепре были слышны взрывы. В городе поднимается густой дым, которого становится все больше.

Новости Днепра про Вражеские атаки и сбитый беспилотник-камикадзе: ситуация в Днепре и регионе (ФОТО, ВИДЕО)

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Новости Днепра про Вражеские атаки и сбитый беспилотник-камикадзе: ситуация в Днепре и регионе (ФОТО, ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Вражеские атаки и сбитый беспилотник-камикадзе: ситуация в Днепре и регионе (ФОТО, ВИДЕО)Русский

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