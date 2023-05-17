В Днепре судили военного, угрожавшего патрульным оружием

В Днепре судили военного, угрожавшего патрульным оружием.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном на сайте судебных решений.

Все произошло еще в августе 2022 года. По данным следствия, офицер ВСУ, назначенный на должность командира взвода стрелковой роты, нарушил правила дорожного движения, из-за чего его на улице Богомаза остановили днепровские патрульные.

Инспекторы попросили у мужчины документы, чтобы проверить личность. После того, как военный предоставил им свое удостоверение, патрульные спросили у него военный пароль, который подтверил бы тот факт, что водитель имеет отношение к силам обороны. Вместо того, чтобы выполнить просьбу, он начал ругаться на полицейских и пытался вырвать из их рук документы.

Патрульные призвали офицера успокоиться и перестать ругаться, но тот достал пистолет и направил оружие в сторону инспектора.

Как рассказали полицейские, водитель нарушил правила дорожного движения, потому его и остановили. Выйдя из машины, водитель признался, что пил пиво. Военный пароль он отказался назвать, однако стал рассказывать, что сейчас служит зоне боевых действий, но сегодня на один день уехал в отпуск.

Началась ссора, во время которой военный пытался вырвать из рук патрульного документы и толкал инспектора. После этого полицейский пошел к служебному автомобилю, но затем увидел, что водитель достает пистолет.

Полицейские тоже достали оружие и приказали водителю бросить пистолет и лечь на землю. Он не выполнил просьбу, но потом из машины выскочила пассажирка, обнявшая мужчину. После этого он успокоился и выполнил просьбу правоохранителей.

Как отметили в тексте приговора, военнослужащий вину не признал и отказался давать показания в суде. Его признали виновным и приговорили к году тюрьмы, но смягчили наказание до 1,5 года условно.

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