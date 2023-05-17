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У Дніпрі судили військового, який погрожував патрульним зброєю

Сьогодні 16:31
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У Дніпрі судили військового, який погрожував патрульним зброєю.

Новости Днепра про У Дніпрі судили військового, який погрожував патрульним зброєю

Про це йдеться у вироці опублікованому на сайті судових рішень.

Усе сталося ще в серпні 2022 року. За даними слідства, офіцер ЗСУ, якого призначили на посаду командира взводу стрілецької роти, порушив правила дорожнього руху, через що його на вулиці Богомаза зупинили дніпровські патрульні. 

Інспектори попросили в чоловіка документи, щоб перевірити особу. Після того, як військовий надав їм своє посвідчення, патрульні запитали в нього військовий пароль, який підтвердив би той факт, що водій має відношення до сил оборони. Замість того, що виконати прохання, він почав лаятися на поліцейських і намагався вирвати з їхніх рук документи. 

Патрульні закликали офіцера заспокоїтися та перестати лаятися, але той дістав пістолет та спрямував зброю в сторону інспектора. 

Як розповіли поліціянти, водій порушив правила дорожнього руху, тому його і зупинили. Вийшовши з машини, кермувальник зізнався, що пив пиво. Військовий пароль він відмовився назвати, проте почав розповідати, що зараз служить зоні бойових дій, але сьогодні на один день виїхав у відпустку. 

Почалася сварка, під час якої військовий намагався вирвати з рук патрульного документи та штовхав інспектора. Після цього поліцейський пішов до службового авто, але потім побачив, що водій дістає пістолет.

Поліцейські теж дістали зброю та наказали водієві кинути пістолет та лягти на землю. Він не виконав прохання, але потім з машини вискочила пасажирка, яка обняла чоловіка. Після цього він заспокоївся і виконав прохання правоохоронців. 

Як зауважили в тексті вироку, військовослужбовець свою вину не визнав та відмовився давати покази в суді. Його визнали винним та присудили рік в’язниці, але пом’якшили покарання до 1,5 року умовно.

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Новости Днепра про У Дніпрі судили військового, який погрожував патрульним зброєюУкраїнська

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