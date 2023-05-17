4 поселка и несколько улиц: где в Днепре сегодня нет воды и почему

Сегодня, 17 мая, некоторые жители Днепра и Днепровского района остались без воды.
Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ по улице Фланговая, 41 прекращено водоснабжение улиц:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Кроме того, аварийные работы проводятся на Запорожском шоссе. Поэтому прекращено водоснабжение поселков:
Водоснабжение также будет возобновлено в течение дня.
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