4 поселка и несколько улиц: где в Днепре сегодня нет воды и почему

Водоснабжение также будет возобновлено в течение дня.

Кроме того, аварийные работы проводятся на Запорожском шоссе. Поэтому прекращено водоснабжение поселков:

Так, в связи с проведением аварийных работ по улице Фланговая, 41 прекращено водоснабжение улиц:

Сегодня, 17 мая, некоторые жители Днепра и Днепровского района остались без воды.

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