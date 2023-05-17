Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

4 селища та кілька вулиць: де у Дніпрі сьогодні немає води та чому

Сьогодні 14:18
просмотров

Зробіть запаси питної та технічної води про всяк випадок.

Новости Днепра про 4 селища та кілька вулиць: де у Дніпрі сьогодні немає води та чому

Сьогодні, 17 травня, деякі мешканці Дніпра та Дніпровського району залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вулиці Флангова, 41 припинено водопостачання вулиць:

  • Металургів,
  • Флангова,
  • Білоріченська,
  • Добролюбова,
  • Сергія Параджанова,
  • Докучаєва,
  • Демократична,
  • Сумська,
  • Берінга,
  • Ковельська,
  • Тупикова,
  • Іси Мунаєва,
  • Паралельна,
  • Криворізька, 70.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про 4 селища та кілька вулиць: де у Дніпрі сьогодні немає води та чому

Крім того, аварійні роботи проводяться на Запорізькому шосе. Тому припинено водопостачання селищ:

  • Новоолександрівка;
  • Кам’янка;
  • Волоське;
  • Братське.

Водопостачання також буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про 4 селища та кілька вулиць: де у Дніпрі сьогодні немає води та чому

Читайте також:

Новости Днепра про 4 селища та кілька вулиць: де у Дніпрі сьогодні немає води та чомуУкраїнська Новости Днепра про 4 селища та кілька вулиць: де у Дніпрі сьогодні немає води та чомуРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на Донецькому шосе утворився величезний затор: причина
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:55
    У Дніпрі на Донецькому шосе утворився величезний затор: причина

    Будьте уважні!

    На Дніпропетровщині поліція розшукує 67-річного чоловіка з велосипедом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:40
    На Дніпропетровщині поліція розшукує 67-річного чоловіка з велосипедом

    Потрібна ваша допомога!

    У середньому на 200-300 гривень: у Дніпрі та області здорожчає електроенергія
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:36
    У середньому на 200-300 гривень: у Дніпрі та області здорожчає електроенергія

    У середньому, люди будуть витрачати на 200-300 гривень більше при…

    На Дніпропетровщині чотирилапа впала у 4-метрову яму зі сміттям: її діставали рятувальники
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:55
    На Дніпропетровщині чотирилапа впала у 4-метрову яму зі сміттям: її діставали рятувальники

    Учора, 16 травня, о 18:55 на лінію «101» зателефонували мешканці…

    Наверх