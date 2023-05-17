4 селища та кілька вулиць: де у Дніпрі сьогодні немає води та чому

Сьогодні, 17 травня, деякі мешканці Дніпра та Дніпровського району залишилися без води.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вулиці Флангова, 41 припинено водопостачання вулиць:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Крім того, аварійні роботи проводяться на Запорізькому шосе. Тому припинено водопостачання селищ:
Водопостачання також буде відновлено протягом дня.
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