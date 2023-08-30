Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре спустя 10 месяцев вынесли приговор водителю, совершившему смертельное ДТП на Победе

В Днепре спустя 10 месяцев вынесли приговор водителю, совершившему смертельное ДТП на Победе

Сегодня 10:25
просмотров

В Днепре вынесли приговор виновнику смертельного ДТП.

Новости Днепра про В Днепре спустя 10 месяцев вынесли приговор водителю, совершившему смертельное ДТП на Победе

Авария произошла еще 29 октября 2022, но недавно суд закончил рассмотрение этого дела.

Тогда на кольцевой дороге во время ДТП погибла пассажирка автомобиля Volkswagen Golf. Как выяснили следователи, водитель вечером ехал со стороны бульвара Славы в направлении Набережной Победы и нарушил правила ПДД, не справился с управлением и на скорости врезался в столб.

Водитель выжил, а вот пассажирка получила смертельные травмы. Пострадавшую госпитализировали в больницу. У нее были ссадины по всему телу, перелом костей черепа и кровоизлияния в мозг. Впоследствии она скончалась.

Во время суда водитель рассказал, что погибшая пассажирка была его девушкой, на которой он хотел жениться. Водитель признал свою вину, а мать умершей отметила, что мужчина выплатил ей компенсацию, поэтому суд может выбирать наказание по своему усмотрению.

Водителя признали виновным и назначили наказание в виде 5 лет лишением свободы с лишением права управлять автомобилем на 3 года, заменив основное наказание испытательным сроком на 3 года согласно статье 75 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре спустя 10 месяцев вынесли приговор водителю, совершившему смертельное ДТП на ПобедеУкраїнська Новости Днепра про В Днепре спустя 10 месяцев вынесли приговор водителю, совершившему смертельное ДТП на ПобедеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Руководство патрульной полиции прокомментировало действия инспектора, застрелившего водителя в Днепре
Новости Днепра
Сегодня 11:51
Руководство патрульной полиции прокомментировало действия инспектора, застрелившего водителя в Днепре

Вечером 29 августа на проспекте Ивана Мазепы в Днепре был…

В Днепре установили новый гастрономический рекорд Украины: что готовили
Новости Днепра
Сегодня 11:06
В Днепре установили новый гастрономический рекорд Украины: что готовили

Рестораторы Днепра вместе с коллегами из других городов Украины установили…

В Днепре патрульный застрелил мужчину: стала известна личность погибшего
Новости Днепра
Сегодня 07:24
В Днепре патрульный застрелил мужчину: стала известна личность погибшего

Вечером 29 августа в Днепре произошла стрельба.

В Днепре временно сузят шоссе: где и как надолго
Новости Днепра
Вчера 21:56
В Днепре временно сузят шоссе: где и как надолго

В Днепре сузят дорогу на Донецком шоссе.

Последние новости

Руководство патрульной полиции прокомментировало действия инспектора, застрелившего водителя в Днепре
Руководство патрульной полиции прокомментировало действия инспектора, застрелившего водителя в Днепре

Вечером 29 августа на проспекте Ивана Мазепы в Днепре был застрелен мужчина. Позже оказалось, что это сделал инспектор патрульной полиции.

Сегодня 11:51
0
просмотров
В Днепре установили новый гастрономический рекорд Украины: что готовили
В Днепре установили новый гастрономический рекорд Украины: что готовили

Рестораторы Днепра вместе с коллегами из других городов Украины установили новый гастрономический национальный рекорд.

Сегодня 11:06
0
просмотров
В Днепре сын нанес матери 250 ножевых ранений и отрезал пальцы: как его наказали
В Днепре сын нанес матери 250 ножевых ранений и отрезал пальцы: как его наказали

Мужчина не раскаялся в содеянном.

Сегодня 10:40
3
просмотров
В Днепропетровской области сын украл с карточек матери почти 300 тыс. грн
В Днепропетровской области сын украл с карточек матери почти 300 тыс. грн

Мужчина воровал деньги в течение двух месяцев.

Сегодня 10:00
4
просмотров
В Кривом Роге из реки достали утопленника
В Кривом Роге из реки достали утопленника

Личность мужчины устанавливают.

Сегодня 09:30
5
просмотров
Ночью россияне атаковали Украину 28 ракетами и 16 дронами: Залужный рассказал, сколько целей уничтожила ПВО
Ночью россияне атаковали Украину 28 ракетами и 16 дронами: Залужный рассказал, сколько целей уничтожила ПВО

Враг снова нанес массированный ракетно-дроновый удар по Украине.

Сегодня 09:00
3
просмотров
В сентябре ожидаются сильные магнитные бури: днепряне, готовьтесь
В сентябре ожидаются сильные магнитные бури: днепряне, готовьтесь

Календарь магнитных бурь в сентябре-2023.

Сегодня 08:33
5
просмотров
В бою против российских оккупантов погиб солдат ВСУ с Днепропетровщины: светлая память
В бою против российских оккупантов погиб солдат ВСУ с Днепропетровщины: светлая память

Вечная слава Герою!

Сегодня 08:00
3
просмотров
В Днепре патрульный застрелил мужчину: стала известна личность погибшего
В Днепре патрульный застрелил мужчину: стала известна личность погибшего

Вечером 29 августа в Днепре произошла стрельба.

Сегодня 07:24
9
просмотров
С 8 до 20: где в Днепре будут выключать свет в последние дни лета (АДРЕСА)
С 8 до 20: где в Днепре будут выключать свет в последние дни лета (АДРЕСА)

Заряжайте все!

Сегодня 06:45
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх