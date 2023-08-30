В Днепре спустя 10 месяцев вынесли приговор водителю, совершившему смертельное ДТП на Победе

В Днепре вынесли приговор виновнику смертельного ДТП.

Авария произошла еще 29 октября 2022, но недавно суд закончил рассмотрение этого дела.

Тогда на кольцевой дороге во время ДТП погибла пассажирка автомобиля Volkswagen Golf. Как выяснили следователи, водитель вечером ехал со стороны бульвара Славы в направлении Набережной Победы и нарушил правила ПДД, не справился с управлением и на скорости врезался в столб.

Водитель выжил, а вот пассажирка получила смертельные травмы. Пострадавшую госпитализировали в больницу. У нее были ссадины по всему телу, перелом костей черепа и кровоизлияния в мозг. Впоследствии она скончалась.

Во время суда водитель рассказал, что погибшая пассажирка была его девушкой, на которой он хотел жениться. Водитель признал свою вину, а мать умершей отметила, что мужчина выплатил ей компенсацию, поэтому суд может выбирать наказание по своему усмотрению.

Водителя признали виновным и назначили наказание в виде 5 лет лишением свободы с лишением права управлять автомобилем на 3 года, заменив основное наказание испытательным сроком на 3 года согласно статье 75 Уголовного кодекса Украины.

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