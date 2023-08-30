У Дніпрі через 10 місяців винесли вирок водієві, який спричинив смертельну ДТП на Перемозі

У Дніпрі винесли вирок винуватцю смертельної ДТП.

Аварія сталася ще 29 жовтня 2022 року, але нещодавно суд закінчив розгляд цієї справи.

Тоді на кільцевій дорозі під час ДТП загинула пасажирка автомобіля Volkswagen Golf. Як з’ясували слідчі, водій ввечері їхав зі сторони бульвару Слави у напрямку Набережної Перемоги та порушив правила ПДР, не впорався з кермуванням та на швидкості врізався в стовп.

Водій вижив, а ось пасажирка – отримала смертельні травми. Постраждалу ушпиталили до лікарні. У неї були садна по всьому тілу, перелам кісток черепа та крововиливи у мозок. Згодом вона померла.

Під час суду водій розповів, що загибла пасажирка була його дівчиною, з якою він хотів одружитися. Кермувальник визнав свою вину, а мати померлої зазначила, що чоловік сплатив їй компенсацію, тож суд може вибирати покарання на свій розсуд.

Водія визнали винним та призначили покарання у вигляді 5 років позбавленням волі з позбавленням права керувати авто на 3 роки, замінивши основне покарання випробувальним терміном на 3 роки згідно зі статтею 75 Кримінального кодексу України.

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