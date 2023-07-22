В Днепре спасли женщину, которая хотела броситься с путепровода и убить себя (ВИДЕО)

В Днепре спасали женщину, которая хотела совершить суицид.

Об этом сообщили в патрульной полиции Днепра.

Инцидент произошел вечером 21 июля. На проспекте Богдана Хмельницкого к патрульным обратился днепрянин, который попросил о помощи. Мужчина рассказал, что на путепроводе за перилами стоит женщина, которая может совершить суицид. Жительница города была в неадекватном состоянии.

Инспекторы отправились на место, чтобы помочь горожанке. Пока один из патрульных отвлекал женщину разговором, другой подошел сзади и схватил днепрянку, затащив на безопасную территорию.

На место вызвали скорую, которая осмотрела женщину и забрала ее в больницу. Сейчас днепрянке ничего не угрожает.

Патрульные опубликовали видео со спасением.

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