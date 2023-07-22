У Дніпрі врятували жінку, яка хотіла кинутися зі шляхопроводу та вбити себе (ВІДЕО)

У Дніпрі рятували жінку, яка хотіла скоїти суїцид.

Про це повідомили в патрульній поліції Дніпра.

Інцидент стався ввечері 21 липня. На проспекті Богдана Хмельницького до патрульних звернувся дніпрянин, який попросив допомоги. Чоловік розповів, що на шляхопроводі за перилами стоїть жінка, яка може скоїти суїцид. Містянка була в неадекватному стані.

Інспектори вирушили на порятунок. Поки один із патрульних відволікав жінку розмовою, інший підійшов ззаду та схопив дніпрянку, затягнувши на безпечну територію.

На місце викликали швидку, яка оглянула жінку та забрала її до лікарні. Наразі дніпрянці нічого не загрожує.

Патрульні опублікували відео з порятунком.

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