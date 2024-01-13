В Днепре спасли вмерзшего в лед лебедя

Об этом сообщает Facebook сообщество «Файный город Днепр».
Бедная птица живет на Скворцовом озере. Из-за сильных морозов лед взялся очень быстро и птица не успел улететь, — говорится в сообщении.
К счастью, птицу смогли спасти жители улицы Моховой.
Неравнодушные граждане взяли лебедя на передержку.
Инцидент произошел в микрорайоне Березановка.
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