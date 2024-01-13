В Днепре спасли вмерзшего в лед лебедя

Бедная птица живет на Скворцовом озере. Из-за сильных морозов лед взялся очень быстро и птица не успел улететь, — говорится в сообщении.

Об этом сообщает Facebook сообщество «Файный город Днепр».

В Днепре спасли лебедя, который вмерз в лед и не смог выбраться самостоятельно.

егодня с пяти утра в области и городе Днепр несколько…

Сегодня ночью в Днепре на улице Леонтовича горел жилой дом.

В Днепре на Леонтовича горел жилой дом Сегодня ночью в Днепре на улице Леонтовича горел жилой дом. 7 просмотров