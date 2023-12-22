В Днепре спасают женщину, которая «скатилась» по лестнице с высоты второго этажа

В Днепре спасают жительницу Новомосковска, упавшую с высот второго этажа.

В Днепре спасают жительницу Новомосковска, разбившую голову при падении с высоты. Об инциденте сообщила медик Татьяна Есич.

Вечером 20 декабря на лестнице под подъездом обнаружили местную жительницу с разбитой головой. Она была без сознания, поэтому на место вызвали «скорую». Впоследствии в помощь пострадавшей прибыла бригада Новомосковской станции ЭМД. В момент приезда медиков у женщины были признаки открытой черепно-мозговой травмы и низкая сатурация. Ее состояние оценивалось как тяжелое.

Как выяснилось позже, женщина упала на лестнице с высоты второго этажа. После оказания экстренной помощи горожанку доставили в Новомосковск ЦРЛИЛ, после чего перенаправили в больницу в Днепре.

Информацию о травме женщины медики передали в полицию, поскольку все обстоятельства инцидента неизвестны.

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