У Дніпрі рятують жінку, яка “скотилася” сходами з висоти другого поверху

У Дніпрі рятують жительку Новомосковська, яка розбила голову при падінні з висоти. Про інцидент повідомила Тетяна Єсич.
Увечері 20 грудня на сходах під під’їздом виявили місцеву жительку з розбитою головою. Вона була без свідомості, тому на місце викликали “швидку”. Згодом на допомогу постраждалій прибула бригада Новомосковської станції ЕМД. На момент приїзду медиків у жінки були ознаки відкритої черепно-мозкової травми та низька сатурація. Її стан оцінювався як тяжкий.
Як з’ясувалося пізніше, жінка впала на сходах з висоти другого поверху. Після надання екстреної допомоги містянку доставили до Новомосковська ЦРЛІЛ, після чого перенаправили до лікарні у Дніпрі.
Інформацію про травмування жінки медики передали до поліції, позаяк всі обставини інциденту невідомі.
Читайте також:
Автор:
Батьки боялися, що їхні діти можуть раптово провалитися до низу.
У перші кілька десятків років після заснування міста Катеринослава його…
Будь ласка, будьте обачні та не переходьте за сумнівними посиланнями!
У Дніпрі притулок, який врятував сотні тварин, на межі виживання.