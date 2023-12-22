У Дніпрі рятують жінку, яка “скотилася” сходами з висоти другого поверху

У Дніпрі рятують жительку Новомосковська, яка впала з висот другого поверху.

У Дніпрі рятують жительку Новомосковська, яка розбила голову при падінні з висоти. Про інцидент повідомила Тетяна Єсич.

Увечері 20 грудня на сходах під під’їздом виявили місцеву жительку з розбитою головою. Вона була без свідомості, тому на місце викликали “швидку”. Згодом на допомогу постраждалій прибула бригада Новомосковської станції ЕМД. На момент приїзду медиків у жінки були ознаки відкритої черепно-мозкової травми та низька сатурація. Її стан оцінювався як тяжкий.

Як з’ясувалося пізніше, жінка впала на сходах з висоти другого поверху. Після надання екстреної допомоги містянку доставили до Новомосковська ЦРЛІЛ, після чого перенаправили до лікарні у Дніпрі.

Інформацію про травмування жінки медики передали до поліції, позаяк всі обставини інциденту невідомі.

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