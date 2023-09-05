В Днепре спасают бойца, выжившего после двух попаданий на мины и одного прилета дрона

В больнице Днепра спасли военного, который трижды карабкался из лап смерти.

За 18 месяцев полномасштабной войны произошло множество невероятных моментов, которые мы обычно видим только в фильмах, но сейчас это реальность. Медсестра одной из больниц Днепра Елена рассказала удивительную историю спасения бойца, который трижды мог умереть.

Сергей (имя изменено) вместе с собратьями возвращались из задания, когда рядом с ними разорвалась мина. Боец выжил, но его товарищи, к сожалению, погибли. Мужчина дополз до дороги, где его подобрали на эвакуационном автомобиле.

По дороге в стабилизационный пункт в автомобиль попал вражеский дрон, из-за чего все кроме Сергея — погибли. Военный скатился на обочину трассы и ждал своей смерти, ведь ранения были серьезными. Впоследствии мимо места прилета проезжал еще один пикап, забравший раненого бойца.

Однако автомобиль тоже взорвался на мине и загорелся. Сергей говорит, что не помнит, как выбрался. Только вспоминает как катился по траве, чтобы потушить горящую одежду. Затем боец пришел в себя уже в реанимации больницы Днепра.

В настоящее время Сергей находится в отделении анестезиологии и интенсивной терапии для больных с гнойно-септической патологией одного из медучреждений Днепра.

Выздоравливает, хочет обратно к собратьям, потому что понимает, что трижды выжил в аду, а значит, его еще ждет много дел, — рассказывает медсестра.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: