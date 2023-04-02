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  • В Днепре спасают 4-летнего мальчика, который отравился угарным газом: состояние тяжелое

В Днепре спасают 4-летнего мальчика, который отравился угарным газом: состояние тяжелое

Сегодня 17:57
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Также угарным газом отравились мама и бабушка мальчика.

Новости Днепра про В Днепре спасают 4-летнего мальчика, который отравился угарным газом: состояние тяжелое

Вчера, 1 апреля, в Детскую областную клиническую больницу доставили 4-летнего мальчика. У ребенка медики сразу заметили признаки отравления угарным газом.

Об этом сообщает «Информатор».

Маленького пациента без сознания сразу перевели в реанимацию. Его состояние оценивали как тяжелое.

Отмечается, что угарным газом также отравились мама и бабушка мальчика. Последняя находится в тяжелом состоянии.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

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Новости Днепра про В Днепре спасают 4-летнего мальчика, который отравился угарным газом: состояние тяжелоеУкраїнська Новости Днепра про В Днепре спасают 4-летнего мальчика, который отравился угарным газом: состояние тяжелоеРусский

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