В Днепре спасают 4-летнего мальчика, который отравился угарным газом: состояние тяжелое

Отмечается, что угарным газом также отравились мама и бабушка мальчика. Последняя находится в тяжелом состоянии.

Маленького пациента без сознания сразу перевели в реанимацию. Его состояние оценивали как тяжелое.

Об этом сообщает «Информатор».

Вчера, 1 апреля, в Детскую областную клиническую больницу доставили 4-летнего мальчика. У ребенка медики сразу заметили признаки отравления угарным газом.

Также угарным газом отравились мама и бабушка мальчика.

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