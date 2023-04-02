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  • У Дніпрі рятують 4-річного хлопчика, який отруївся чадним газом: стан важкий

У Дніпрі рятують 4-річного хлопчика, який отруївся чадним газом: стан важкий

Сьогодні 17:57
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Також чадним газом отруїлися мама та бабуся хлопчика.

Новости Днепра про У Дніпрі рятують 4-річного хлопчика, який отруївся чадним газом: стан важкий

Учора, 1 квітня, в Дитячу обласну клінічну лікарню доставили 4-річного хлопчика. У дитини медики одразу помітили ознаки отруєння чадним газом.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Маленького пацієнта без свідомості одразу перевели до реанімації. Його стан оцінювали як важкий.

Зазначається, що чадним газом також отруїлися мама та бабуся хлопчика. Остання знаходиться у важкому стані.

Усі обставини події з’ясовуються.

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Новости Днепра про У Дніпрі рятують 4-річного хлопчика, який отруївся чадним газом: стан важкийУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі рятують 4-річного хлопчика, який отруївся чадним газом: стан важкийРусский

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