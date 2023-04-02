Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

1 квітня у Дніпрі на світ з’явилися 12 дітей: життя перемагає

Сьогодні 13:04
просмотров

Життя обов'язково переможе!

Новости Днепра про 1 квітня у Дніпрі на світ з'явилися 12 дітей: життя перемагає

За минулу добу у Дніпрі на світ з’явилися 12 дітей.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Із них 6 дівчаток та 6 хлопчиків. Двох немовлят народили жінки-переселенки.

Вітаємо матусь та їхніх діток та бажаємо їм здоров’я та миру!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі зафіксували новий рекордний бейбі-бум.

Читайте також:

Новости Днепра про 1 квітня у Дніпрі на світ з'явилися 12 дітей: життя перемагаєУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Набережній Перемоги розцвітають десятки сакур (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:13
    На Набережній Перемоги розцвітають десятки сакур (ФОТО)

    Дуже гарно!

    Кабіна згоріла дотла: у Кам’янському посеред дороги палала фура
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:14
    Кабіна згоріла дотла: у Кам’янському посеред дороги палала фура

    У суботу, 1 квітня, о 18:47 на лінію «101» повідомили…

    Житловий масив та десятки вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:37
    Житловий масив та десятки вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води

    У неділю, 2 квітня, багато мешканців Дніпра залишилися без води.

    “Вирішив пройтися по базарах, а закінчилося все ремонтом двох міських доріг”: Філатов розповів про звернення дніпрян
    Новини Дніпра
    Вчора 20:08
    “Вирішив пройтися по базарах, а закінчилося все ремонтом двох міських доріг”: Філатов розповів про звернення дніпрян

    Мер Дніпра Борис Філатов зізнався, що йому доволі проблематично з'являтися…

    Наверх