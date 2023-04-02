1 квітня у Дніпрі на світ з’явилися 12 дітей: життя перемагає

Життя обов'язково переможе!

За минулу добу у Дніпрі на світ з’явилися 12 дітей.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Із них 6 дівчаток та 6 хлопчиків. Двох немовлят народили жінки-переселенки.

Вітаємо матусь та їхніх діток та бажаємо їм здоров’я та миру!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі зафіксували новий рекордний бейбі-бум.

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