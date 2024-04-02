В Днепре спасали котика, который залез на высокое дерево и не смог самостоятельно спуститься (ФОТО)

Утром 1 апреля на линию «101» позвонила обеспокоенная женщина. Она сообщила, что ее кот залез на высокое дерево и не может самостоятельно спуститься.
Спасатели, возвращаясь с вызова, заехали на место происшествия и помогли пушистику. Один из пожарных по лестнице поднялся к котику, осторожно спустил его на землю и передал в руки владелицы.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
К месту вызова привлекли 3 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
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