В Днепре спасали котика, который залез на высокое дерево и не смог самостоятельно спуститься (ФОТО)

К спасению котика привлекли 3 спасателей!

Утром 1 апреля на линию «101» позвонила обеспокоенная женщина. Она сообщила, что ее кот залез на высокое дерево и не может самостоятельно спуститься.

Спасатели, возвращаясь с вызова, заехали на место происшествия и помогли пушистику. Один из пожарных по лестнице поднялся к котику, осторожно спустил его на землю и передал в руки владелицы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

К месту вызова привлекли 3 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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