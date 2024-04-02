Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре спасали котика, который залез на высокое дерево и не смог самостоятельно спуститься (ФОТО)

В Днепре спасали котика, который залез на высокое дерево и не смог самостоятельно спуститься (ФОТО)

Сегодня 09:34
просмотров

К спасению котика привлекли 3 спасателей!

Новости Днепра про В Днепре спасали котика, который залез на высокое дерево и не смог самостоятельно спуститься (ФОТО)

Утром 1 апреля на линию «101» позвонила обеспокоенная женщина. Она сообщила, что ее кот залез на высокое дерево и не может самостоятельно спуститься.

Спасатели, возвращаясь с вызова, заехали на место происшествия и помогли пушистику. Один из пожарных по лестнице поднялся к котику, осторожно спустил его на землю и передал в руки владелицы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Новости Днепра про В Днепре спасали котика, который залез на высокое дерево и не смог самостоятельно спуститься (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре спасали котика, который залез на высокое дерево и не смог самостоятельно спуститься (ФОТО)

К месту вызова привлекли 3 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Днепре спасали котика, который залез на высокое дерево и не смог самостоятельно спуститься (ФОТО)

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре спасали котика, который залез на высокое дерево и не смог самостоятельно спуститься (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре спасали котика, который залез на высокое дерево и не смог самостоятельно спуститься (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В больнице восемь пострадавших из-за ракетного удара по Днепру возле образовательного учреждения
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    В больнице восемь пострадавших из-за ракетного удара по Днепру возле образовательного учреждения

    В Днепре возросло количество пострадавших в результате атаки на жилищный…

    Три крупных выигрыша в лотерею за 4 месяца: в Павлограде живет самый везучий игрок в Украине
    Новости Днепра
    Сегодня 18:00
    Три крупных выигрыша в лотерею за 4 месяца: в Павлограде живет самый везучий игрок в Украине

    Мужчина уже в третий раз за четыре месяца выигрывает в…

    Почему части пенсионеров в Днепре пенсию пересчитают в апреле, а дополнительные выплаты они получат только в июне
    Новости Днепра
    Сегодня 17:31
    Почему части пенсионеров в Днепре пенсию пересчитают в апреле, а дополнительные выплаты они получат только в июне

    В этом месяца более 650 тыс работающим пенсионерам пересчитают пенсии.…

    Ракетная атака на Днепр: пострадали пять человек
    Новости Днепра
    Сегодня 17:09
    Ракетная атака на Днепр: пострадали пять человек

    Во время тревоги в Днепре слышали взрыв.

    Последние новости

    В больнице восемь пострадавших из-за ракетного удара по Днепру возле образовательного учреждения
    В больнице восемь пострадавших из-за ракетного удара по Днепру возле образовательного учреждения

    В Днепре возросло количество пострадавших в результате атаки на жилищный квартал.

    Сегодня 18:45
    7
    просмотров
    Три крупных выигрыша в лотерею за 4 месяца: в Павлограде живет самый везучий игрок в Украине
    Три крупных выигрыша в лотерею за 4 месяца: в Павлограде живет самый везучий игрок в Украине

    Мужчина уже в третий раз за четыре месяца выигрывает в лотерею.

    Сегодня 18:00
    3
    просмотров
    Почему части пенсионеров в Днепре пенсию пересчитают в апреле, а дополнительные выплаты они получат только в июне
    Почему части пенсионеров в Днепре пенсию пересчитают в апреле, а дополнительные выплаты они получат только в июне

    В этом месяца более 650 тыс работающим пенсионерам пересчитают пенсии. Однако увеличенные выплаты они смогут получить только в июне.

    Сегодня 17:31
    5
    просмотров
    Ракетная атака на Днепр: пострадали пять человек
    Ракетная атака на Днепр: пострадали пять человек

    Во время тревоги в Днепре слышали взрыв.

    Сегодня 17:09
    4
    просмотров
    Исчезнувший цветочный рынок в центре Днепра: где располагался и как выглядел (ФОТО)
    Исчезнувший цветочный рынок в центре Днепра: где располагался и как выглядел (ФОТО)

    На улице Воскресенской когда-то был цветочный рынок.

    Сегодня 16:18
    3
    просмотров
    В Днепре мужчина нанес смертельные ранения несовершеннолетнему ребенку: его будут судить
    В Днепре мужчина нанес смертельные ранения несовершеннолетнему ребенку: его будут судить

    Сейчас мужчина находится под стражей без права внесения залога.

    Сегодня 15:39
    11
    просмотров
    Запрет ТикТок в Украине: в Раде назвали условие, при котором приложение могут заблокировать
    Запрет ТикТок в Украине: в Раде назвали условие, при котором приложение могут заблокировать

    В Раде назвали условие, при котором могут заблокировать ТикТок в Украине.

    Сегодня 15:11
    1
    просмотров
    Необычные горы в Днепре и неподалеку: паукообразная Монашка, Лысая и Белая
    Необычные горы в Днепре и неподалеку: паукообразная Монашка, Лысая и Белая

    В Днепре и области есть большое количество гор. О них мало известно, но эти горы являются любимым местом отдыха жителей, которые живут возле них. С возвышенностей открывается прекрасный вид на тот населенный пункт, где находится гора.

    Сегодня 14:56
    3
    просмотров
    И неотложные, и плановые: как жители Днепра могут узнать, где сделать операцию бесплатно
    И неотложные, и плановые: как жители Днепра могут узнать, где сделать операцию бесплатно

    Программа медицинских гарантий покрывает и неотложные, и плановые операции.

    Сегодня 14:54
    3
    просмотров
    В Днепре «приземлился» космический спутник
    В Днепре «приземлился» космический спутник

    В Днепре в музей передали спутник.

    Сегодня 14:30
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх