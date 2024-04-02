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  • У Дніпрі рятували котика, який заліз на високе дерево та не зміг самостійно спуститись (ФОТО)

У Дніпрі рятували котика, який заліз на високе дерево та не зміг самостійно спуститись (ФОТО)

Сьогодні 09:34
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До порятунку вусаня залучили 3 рятувальників!

Новости Днепра про У Дніпрі рятували котика, який заліз на високе дерево та не зміг самостійно спуститись (ФОТО)

Вранці 1 квітня на лінію «101» зателефонувала стурбована жінка. Вона повідомила, що її кіт заліз на високе дерево та не може самостійно спуститись.

Рятувальники, повертаючись з виклику, заїхали на місце події та допомогли пухнастику. Один із вогнеборців драбиною піднявся до вусаня, обережно спустив його на землю та передав до рук власниці.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про У Дніпрі рятували котика, який заліз на високе дерево та не зміг самостійно спуститись (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі рятували котика, який заліз на високе дерево та не зміг самостійно спуститись (ФОТО)

До місця виклику залучили 3 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі рятували котика, який заліз на високе дерево та не зміг самостійно спуститись (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі рятували котика, який заліз на високе дерево та не зміг самостійно спуститись (ФОТО)Українська

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