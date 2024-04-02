У Дніпрі рятували котика, який заліз на високе дерево та не зміг самостійно спуститись (ФОТО)

Вранці 1 квітня на лінію «101» зателефонувала стурбована жінка. Вона повідомила, що її кіт заліз на високе дерево та не може самостійно спуститись.
Рятувальники, повертаючись з виклику, заїхали на місце події та допомогли пухнастику. Один із вогнеборців драбиною піднявся до вусаня, обережно спустив його на землю та передав до рук власниці.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
До місця виклику залучили 3 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
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