В Днепре создали туристический чат-бот: что там можно узнать

Также в чат-боте много полезной информации для переселенцев.

В Днепре создали туристический чат-бот с полезной информацией.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Там можно найти туристический гайд по городу, перечень мероприятий, адреса «пунктів незламності», а также номера телефонов, которые понадобятся переселенцам.

Отмечается, что чат-бот разделен на категории, в частности, «Планируете путешествие» – там можно ознакомиться с заведениями питания и где они расположены, узнать о местах проживания, шоппинга и как работает транспорт Днепра. В категории «Календарь мероприятий» опубликованы экскурсии и репертуары от культурных заведений города. Есть категория полезных контактов для переселенцев и отдельная подборка рекомендаций от Туристического информационного центра. Также есть категория с адресами «пунктів незламності».

В ближайшее время планируют добавить категорию «Активный отдых» и другие.

Планируем выпустить англоязычный формат этого бота. В общем, мы решили создать его, потому что получали много запросов от гостей города, которые хотели найти всю полезную информацию в одном месте. В дальнейшем будем его совершенствовать, чтобы гости города и днепряне могли найти все, что их интересует, в одном месте – в смартфоне, – отметили в горсовете.

Чтобы воспользоваться услугами чат-бота, нажмите здесь.

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