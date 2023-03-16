Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре создали туристический чат-бот: что там можно узнать

Сегодня 11:36
просмотров

Также в чат-боте много полезной информации для переселенцев.

Новости Днепра про В Днепре создали туристический чат-бот: что там можно узнать

В Днепре создали туристический чат-бот с полезной информацией.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Там можно найти туристический гайд по городу, перечень мероприятий, адреса «пунктів незламності», а также номера телефонов, которые понадобятся переселенцам.

Отмечается, что чат-бот разделен на категории, в частности, «Планируете путешествие» – там можно ознакомиться с заведениями питания и где они расположены, узнать о местах проживания, шоппинга и как работает транспорт Днепра. В категории «Календарь мероприятий» опубликованы экскурсии и репертуары от культурных заведений города. Есть категория полезных контактов для переселенцев и отдельная подборка рекомендаций от Туристического информационного центра. Также есть категория с адресами «пунктів незламності».

Новости Днепра про В Днепре создали туристический чат-бот: что там можно узнать

Новости Днепра про В Днепре создали туристический чат-бот: что там можно узнать

В ближайшее время планируют добавить категорию «Активный отдых» и другие.

Планируем выпустить англоязычный формат этого бота. В общем, мы решили создать его, потому что получали много запросов от гостей города, которые хотели найти всю полезную информацию в одном месте. В дальнейшем будем его совершенствовать, чтобы гости города и днепряне могли найти все, что их интересует, в одном месте – в смартфоне, – отметили в горсовете.

Новости Днепра про В Днепре создали туристический чат-бот: что там можно узнать

Новости Днепра про В Днепре создали туристический чат-бот: что там можно узнать

Чтобы воспользоваться услугами чат-бота, нажмите здесь.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре создали туристический чат-бот: что там можно узнатьУкраїнська Новости Днепра про В Днепре создали туристический чат-бот: что там можно узнатьРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре временно приостановят движение некоторых трамваев и троллейбусов
    Новости Днепра
    Сегодня 11:50
    В Днепре временно приостановят движение некоторых трамваев и троллейбусов

    В Днепре не будут курсировать некоторые троллейбусы и трамваи.

    «Львы на джипе остались без джипа»: по дороге в Днепр в аварию попали известные комики (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 11:14
    «Львы на джипе остались без джипа»: по дороге в Днепр в аварию попали известные комики (ФОТО)

    Известные комики из Днепра попали в аварию, когда ехали на…

    На Днепропетровщине вспыхнули торговые павильоны на авторынке вместе с авто
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    На Днепропетровщине вспыхнули торговые павильоны на авторынке вместе с авто

    16 марта, в 00:47, на улице Никопольское шоссе Металлургического района…

    В Днепре мужчина нашел боевую часть крылатой ракеты
    Новости Днепра
    Сегодня 09:58
    В Днепре мужчина нашел боевую часть крылатой ракеты

    Будьте осторожны!

    Последние новости

    В Днепре временно приостановят движение некоторых трамваев и троллейбусов
    В Днепре временно приостановят движение некоторых трамваев и троллейбусов

    В Днепре не будут курсировать некоторые троллейбусы и трамваи.

    Сегодня 11:50
    просмотров
    «Львы на джипе остались без джипа»: по дороге в Днепр в аварию попали известные комики (ФОТО)
    «Львы на джипе остались без джипа»: по дороге в Днепр в аварию попали известные комики (ФОТО)

    Известные комики из Днепра попали в аварию, когда ехали на концерт.

    Сегодня 11:14
    просмотров
    В Кривом Роге горела квартира: пострадали две женщины
    В Кривом Роге горела квартира: пострадали две женщины

    В среду, 15 марта, в 20:25 на линию «101» сообщили о пожаре в многоквартирном доме по улице Салтовской в ​​Кривом Роге.

    Сегодня 10:44
    2
    просмотров
    Воин света: украинка впервые победила в конкурсе национальных костюмов на «Мисс Вселенная»
    Воин света: украинка впервые победила в конкурсе национальных костюмов на «Мисс Вселенная»

    Костюм украинки впервые признали лучшим на конкурсе "Мисс Вселенная"

    Сегодня 10:14
    просмотров
    На Днепропетровщине вспыхнули торговые павильоны на авторынке вместе с авто
    На Днепропетровщине вспыхнули торговые павильоны на авторынке вместе с авто

    16 марта, в 00:47, на улице Никопольское шоссе Металлургического района Кривого Рога загорелись торговые павильоны.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    В Днепре мужчина нашел боевую часть крылатой ракеты
    В Днепре мужчина нашел боевую часть крылатой ракеты

    Будьте осторожны!

    Сегодня 09:58
    1
    просмотров
    В Днепре неизвестный «заминировал» школу: подробности
    В Днепре неизвестный «заминировал» школу: подробности

    В одной из школ Днепра 15 марта искали взрывчатку.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Зарядите гаджеты: в Днепре выключат электроэнергию 16 марта (АДРЕСА)
    Зарядите гаджеты: в Днепре выключат электроэнергию 16 марта (АДРЕСА)

    В течение 16 марта частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить плановые ремонтные работы. Поэтому возможно отключение электроэнергии по нескольким адресам.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Как работает общественный транспорт Днепра 16 марта: график
    Как работает общественный транспорт Днепра 16 марта: график

    Сегодня, 16 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    «Бизнес» в съемной квартире: на Днепропетровщине разоблачили мини цех по производству наркотиков
    «Бизнес» в съемной квартире: на Днепропетровщине разоблачили мини цех по производству наркотиков

    32-летний мужчина снимал квартиру, в которой организовал мини цех по производству наркотических средств. В оборудованной нарколаборатории уже провели обыск и обнаружили оборудование и готовую продукцию – фасованные психотропы в 15 пластиковых трубочках.

    Сегодня 08:00
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх