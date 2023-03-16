В Кривом Роге горела квартира: пострадали две женщины

В среду, 15 марта, в 20:25 на линию «101» сообщили о пожаре в многоквартирном доме по улице Салтовской в ​​Кривом Роге.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, пожарные установили, что из квартиры на втором этаже пятиэтажного жилого дома идет густой дым. Пожар локализовали в 20:50 и ликвидировали в 21:20. Огонь уничтожил мебель и вещи домашнего обихода на общей площади 20 кв. м.

К сожалению, в результате пожара в квартире пострадала владелица 1952 года рождения. Кроме того, во время ликвидации возгорания сотрудники ГСЧС с помощью автолестницы спасли 60-летнюю женщину с пятого этажа.

Медики госпитализировали женщин в больницу, предварительный диагноз – отравление продуктами горения.

К тушению пожара привлекли 10 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

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