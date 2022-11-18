В Днепре сотни домов остались без воды: адреса

В связи с повреждением в системе электропитания остановлена ​​ПНС, прекращено водоснабжение:

В Днепре отключили воду во многих домах.

Петиція з ініціативою про те, що термін служби для мобілізованих…

Никополь почти каждую ночь страдает от вражеских обстрелов. Неспокойной выдалась…

В Днепропетровской области в Синельниковском районе произошел пожар в доме,…

Чуть не сгорел: в Днепропетровской области произошел пожар В Днепропетровской области в Синельниковском районе произошел пожар в доме, внутри находился мужчина. 0 просмотров

Пока все спали: россияне устроили страшную ночь для Никополя Никополь почти каждую ночь страдает от вражеских обстрелов. Неспокойной выдалась и ночь на 18 ноября. Армия россии выпустила по ночным кварталам более 40 снарядов. просмотров

Зеленский рассмотрит петицию об ограничении срока службы для мобилизованных Петиція з ініціативою про те, що термін служби для мобілізованих українців має бути обмежений одним роком, набрала 25 тисяч голосів. просмотров

Сбил детей на тротуаре: суд вынес приговор водителю из Каменского В Каменском Днепропетровской области пьяный водитель сбил двоих детей на тротуаре. Днепровский суд вынес ему приговор. просмотров

Защищал Украину: погиб 45-летний Защитник из Днепропетровской области 9 ноября, защищая независимость Украины, погиб военный из Днепропетровской области Руслан Бойченко. Он получил ранения во время участия в боевых действиях в Донецкой области. 0 просмотров

Россияне эвакуируют украинцев из Херсонской области, а ВСУ уничтожили 5 вражеских складов БК, — Генштаб Российские оккупанты продолжают принудительно вывозить жителей временно оккупированных территорий на левом берегу Херсонской области. Тем временем, украинские военные уничтожили пять вражеских складов боеприпасов. просмотров

Вандалы надругались над могилой Защитника в Новомосковске По факту надругательства над могилой погибшего военнослужащего в Новомосковской полиции было возбуждено уголовное дело. просмотров