В Днепре сотни домов остались без воды: адреса

Из-за отключения электропитания остановлена ПНС, прекращено водоснабжение:
В связи с повреждением в системе электропитания остановлена ПНС, прекращено водоснабжение:
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области в Синельниковском районе произошел пожар в доме,…
В Белгородской области начата активная вербовка работников промышленных предприятий в…
Никополь почти каждую ночь страдает от вражеских обстрелов. Неспокойной выдалась…
Петиція з ініціативою про те, що термін служби для мобілізованих…
В Днепропетровской области в Синельниковском районе произошел пожар в доме, внутри находился мужчина.
В Белгородской области начата активная вербовка работников промышленных предприятий в "ЧВК Вагнера".
Никополь почти каждую ночь страдает от вражеских обстрелов. Неспокойной выдалась и ночь на 18 ноября. Армия россии выпустила по ночным кварталам более 40 снарядов.
Петиція з ініціативою про те, що термін служби для мобілізованих українців має бути обмежений одним роком, набрала 25 тисяч голосів.
В Каменском Днепропетровской области пьяный водитель сбил двоих детей на тротуаре. Днепровский суд вынес ему приговор.
9 ноября, защищая независимость Украины, погиб военный из Днепропетровской области Руслан Бойченко. Он получил ранения во время участия в боевых действиях в Донецкой области.
Друзья, одевайтесь теплее и берите с собой зонт!
Российские оккупанты продолжают принудительно вывозить жителей временно оккупированных территорий на левом берегу Херсонской области. Тем временем, украинские военные уничтожили пять вражеских складов боеприпасов.
По факту надругательства над могилой погибшего военнослужащего в Новомосковской полиции было возбуждено уголовное дело.
Разыскиваются городской деятель культурной молодежи Днепра, председатель студенческо-курсантского совета ДГУВД, студент 4 курса Федорчак Никита.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!