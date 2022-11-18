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У Дніпрі сотні будинків залишилися без води: адреси

Сьогодні 10:00
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У Дніпрі відключили воду у багатьох будинках.

Новости Днепра про У Дніпрі сотні будинків залишилися без води: адреси

Через відключення електроживлення зупинено ПНС, припинено водопостачання:

  • проспект Б. Хмельницького,2,2а,4,4а;
  • проспект Орлика, 15, 15а, 17, 17а.

У зв’язку з пошкодженням у системі електроживлення зупинено ПНС, припинено водопостачання:

  • вулиця М.Міхновського, 2-31;
  • перевулок Фестивальний,1-31;
  • проспект Миру,1-95;
  • вулиця Березинська, 22-61;
  • вулиця Генерала Захарченка, 1-15;
  • провулок Вільний, 2-12;
  • вулиця Усенка, 1-23;
  • вулиця Донецьке шосе, 97-137.

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Новости Днепра про У Дніпрі сотні будинків залишилися без води: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі сотні будинків залишилися без води: адресиРусский

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