У Дніпрі сотні будинків залишилися без води: адреси
У Дніпрі відключили воду у багатьох будинках.
Через відключення електроживлення зупинено ПНС, припинено водопостачання:
проспект Б. Хмельницького,2,2а,4,4а; проспект Орлика, 15, 15а, 17, 17а.
У зв’язку з пошкодженням у системі електроживлення зупинено ПНС, припинено водопостачання:
вулиця М.Міхновського, 2-31; перевулок Фестивальний,1-31; проспект Миру,1-95; вулиця Березинська, 22-61; вулиця Генерала Захарченка, 1-15; провулок Вільний, 2-12; вулиця Усенка, 1-23; вулиця Донецьке шосе, 97-137. Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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