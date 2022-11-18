Зеленський розгляне петицію про обмеження терміну служби для мобілізованих

Петиція з ініціативою про те, що термін служби для мобілізованих українців має бути обмежений одним роком, набрала 25 тисяч голосів.

Згідно з текстом, автор петиції пропонує «чітко прописати порядок проходження військової служби, обмежити термін служби за мобілізацією одним роком, а також гарантувати відстрочку для тих, хто відслужив цей термін і демобілізований, на певний час, але не менше п’яти років».

У тексті петиції йдеться про те, що держава повинна передбачити рівномірний розподіл як прав, так і обов’язків. На даний момент, за словами автора петиції, виникла ситуація, коли, незважаючи на мобілізацію, одні люди служать без відомих їм термінів, а інші взагалі не служать, що є порушенням Конституції і загальних принципів справедливості і рівності перед законом.

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