Захищав Україну: загинув 45-річний Захисник з Дніпропетровської області

Йому було 45 років.
В перший день повномасштабної війни, Руслан мобілізувався до лав Збройних Сил України. У нього залишилися донька та мати.
Панахида за загиблим воїном відбудеться 18 листопада о 10:00 годині у Кам’янському в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул. С.Слісаренка, 34). Поховають воїна об 11.00 годині на кладовищі по вулиці Весняна.
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