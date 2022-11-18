Захищав Україну: загинув 45-річний Захисник з Дніпропетровської області

9 листопада, захищаючи незалежність України, загинув військовий із Дніпропетровської області Руслан Бойченко. Він отримав поранення під час участі у бойових діях в Донецькій області.

Йому було 45 років.

В перший день повномасштабної війни, Руслан мобілізувався до лав Збройних Сил України. У нього залишилися донька та мати.

Панахида за загиблим воїном відбудеться 18 листопада о 10:00 годині у Кам’янському в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул. С.Слісаренка, 34). Поховають воїна об 11.00 годині на кладовищі по вулиці Весняна.

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