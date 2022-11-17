Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре пропал глава студенческого совета ДГУВД

Сегодня 20:30
просмотров

Разыскиваются городской деятель культурной молодежи Днепра, председатель студенческо-курсантского совета ДГУВД, студент 4 курса Федорчак Никита.

Новости Днепра про В Днепре пропал глава студенческого совета ДГУВД

Зник вчора та по сьогоднішній час не виходить на зв’язок.

Прохання до всіх, кому відоме місце перебування Федорчака Микити, повідомити до поліції за телефоном 102.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре пропал глава студенческого совета ДГУВДУкраїнська Новости Днепра про В Днепре пропал глава студенческого совета ДГУВДРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Не остаться без Интернета: как из смартфона сделать модем и маршрутизатор
    Новости Днепра
    Сегодня 17:30
    Не остаться без Интернета: как из смартфона сделать модем и маршрутизатор

    Если отключили свет, но для работы очень нужен Интернет, то…

    Ракетный удар сильно повредил общественный транспорт в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 15:39
    Ракетный удар сильно повредил общественный транспорт в Днепре

    Сегодняшний ракетный удар повредил транспорту инфраструктуру.

    В Днепре в Чечеловском районе развернут пункт приема граждан
    Новости Днепра
    Сегодня 12:13
    В Днепре в Чечеловском районе развернут пункт приема граждан

    На месте обстрела в Чечеловском районе развернут пункт приема граждан,…

    Разбитые квартиры и выбитые окна: в ОП опубликовали фото с места ракетного удара по Днепру
    Новости Днепра
    Сегодня 12:03
    Разбитые квартиры и выбитые окна: в ОП опубликовали фото с места ракетного удара по Днепру

    В ОП показали перші фото з місця прильоту ракет у…

    Последние новости

    В Днепре на Каруны автомобиль въехал в забор
    В Днепре на Каруны автомобиль въехал в забор

    Известно, что водитель ехал в сторону Слобожанского проспекта.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    У Днепре на Казахстанськой сгорел дом
    У Днепре на Казахстанськой сгорел дом

    В Днепре, на улице Казахстанской, вспыхнул пожар в одноэтажном доме. На место были направлены 2 отделения пожарных.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    В Генштабе подтвердили уничтожение штаба российских оккупантов в Мелитополе
    В Генштабе подтвердили уничтожение штаба российских оккупантов в Мелитополе

    ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов в Запорожской области. Враг потерял много живой силы и технику.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В Днепре показали, как выглядит одна из квартир на месте сегодняшнего ракетного удара
    В Днепре показали, как выглядит одна из квартир на месте сегодняшнего ракетного удара

    Сегодня утром россияне снова атаковали Днепр.

    Сегодня 18:10
    0
    просмотров
    Восхваляли вооруженные силы россии: в Павлограде задержали двух коллаборантов
    Восхваляли вооруженные силы россии: в Павлограде задержали двух коллаборантов

    В Павлограде правоохранители задержали двух мужчин, причастных к коллаборационной деятельности.

    Сегодня 17:34
    0
    просмотров
    Не остаться без Интернета: как из смартфона сделать модем и маршрутизатор
    Не остаться без Интернета: как из смартфона сделать модем и маршрутизатор

    Если отключили свет, но для работы очень нужен Интернет, то из обычного смартфона можно сделать как маршрутизатор беспроводной сети, так и модем, который будет раздавать сигнал Всемирной сети.

    Сегодня 17:30
    просмотров
    Кто может поехать на Евровидение-2023: выбрали финалистов Нацотбора
    Кто может поехать на Евровидение-2023: выбрали финалистов Нацотбора

    Суспільне избрало финалистов украинского нацотбора.

    Сегодня 16:52
    просмотров
    Сильно пострадала от обстрелов: легендарную «Барабашовку» в Харькове частично снесут
    Сильно пострадала от обстрелов: легендарную «Барабашовку» в Харькове частично снесут

    Российские оккупанты обстреливают все: торговые центры, жилые дома, энергетическую и критическую инфраструктуру, рынки.

    Сегодня 16:10
    0
    просмотров
    Суд в Гааге подтвердил, что малайзийский Боинг сбили боевики так называемой «ДНР», контролируемой Россией
    Суд в Гааге подтвердил, что малайзийский Боинг сбили боевики так называемой «ДНР», контролируемой Россией

    Спустя почти 9 лет окружной суд Гааги подтвердил, что малазийский Боинг в 2014 году сбили боевики так называемой "ДНР".

    Сегодня 16:08
    просмотров
    На Днепропетровщине спасатели сняли бабушку, которая сидела на кондиционере
    На Днепропетровщине спасатели сняли бабушку, которая сидела на кондиционере

    В Каменском спасателям пришлось снимать пенсионерку с кондиционера.

    Сегодня 15:53
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх