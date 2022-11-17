В Днепре пропал глава студенческого совета ДГУВД

Зник вчора та по сьогоднішній час не виходить на зв’язок.
Прохання до всіх, кому відоме місце перебування Федорчака Микити, повідомити до поліції за телефоном 102.
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