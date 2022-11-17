В Днепре пропал глава студенческого совета ДГУВД

Прохання до всіх, кому відоме місце перебування Федорчака Микити, повідомити до поліції за телефоном 102.

Зник вчора та по сьогоднішній час не виходить на зв’язок.

На месте обстрела в Чечеловском районе развернут пункт приема граждан,…

Если отключили свет, но для работы очень нужен Интернет, то…

У Днепре на Казахстанськой сгорел дом В Днепре, на улице Казахстанской, вспыхнул пожар в одноэтажном доме. На место были направлены 2 отделения пожарных. просмотров

В Генштабе подтвердили уничтожение штаба российских оккупантов в Мелитополе ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов в Запорожской области. Враг потерял много живой силы и технику. просмотров

Не остаться без Интернета: как из смартфона сделать модем и маршрутизатор Если отключили свет, но для работы очень нужен Интернет, то из обычного смартфона можно сделать как маршрутизатор беспроводной сети, так и модем, который будет раздавать сигнал Всемирной сети. просмотров