В Днепре сообщили о массовом «минировании»: военкоматы, ТРЦ, мосты, вокзалы, больницы, аэропорт

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Так, в первом речь шла о заминировании районных судов, школ, вокзалов и больниц. Правоохранители обследовали 209 объектов: 14 судебных учреждений, 38 больничных учреждений, 154 учебных заведения, автовокзал и 2 железнодорожных вокзала.
Во втором сообщении было сказано о минировании здания СБУ, мостов, аэропортов, детских садов и поездов метро в Днепре. Полицейские проверили 202 объекта: учреждение СБУ, 6 мостов и аэропорт, 191 детский сад, 3 вагона метро.
В третьем отмечалось, что заминированы здания администраций и военкоматов в Днепре. Полиция провела внешнее обследование 10 объектов: административного здания и 9 территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
В четвертом было сказано, что в торговых центрах заложена взрывчатка. Правоохранители проверили 32 ТЦ и ТРЦ.
Во всех случаях взрывных предметов не обнаружено. Все сообщения о заминировании оказались ложными.
Но, если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”!
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