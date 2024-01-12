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В Днепре собирают книги для военных: зачем и куда нести

Сегодня 12:48
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Сбор продлится до 18 января!

Новости Днепра про В Днепре собирают книги для военных: зачем и куда нести

В Днепре департамент молодежной политики и национально-патриотического воспитания горсовета собирает украиноязычные книги, чтобы организовать библиотеку для военных.

Об этом сообщили на странице департамента в Facebook.

Департамент организовал сбор книг для 152 военного учебного центра Вооруженных сил Украины. Ищем украиноязычные книги для взрослых, чтобы наши военные в свободное от учебы время могли читать любимых писателей! Очень просим вас приносить любую украиноязычную книжечку для защитников в ближайшее заведение внешкольного образования для маленькой внутренней библиотеки, которую мы обустроим в учебном центре. Сбор продлится до 18.01.2024, — говорится в сообщении.

Адреса заведений, куда можно нести книги:

Новости Днепра про В Днепре собирают книги для военных: зачем и куда нести

Новости Днепра про В Днепре собирают книги для военных: зачем и куда нести

Новости Днепра про В Днепре собирают книги для военных: зачем и куда нести

Или ищите адреса по ссылке!

Новости Днепра про В Днепре собирают книги для военных: зачем и куда нести

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