В Днепре собирают книги для военных: зачем и куда нести

В Днепре департамент молодежной политики и национально-патриотического воспитания горсовета собирает украиноязычные книги, чтобы организовать библиотеку для военных.
Об этом сообщили на странице департамента в Facebook.
Департамент организовал сбор книг для 152 военного учебного центра Вооруженных сил Украины. Ищем украиноязычные книги для взрослых, чтобы наши военные в свободное от учебы время могли читать любимых писателей! Очень просим вас приносить любую украиноязычную книжечку для защитников в ближайшее заведение внешкольного образования для маленькой внутренней библиотеки, которую мы обустроим в учебном центре. Сбор продлится до 18.01.2024, — говорится в сообщении.
Адреса заведений, куда можно нести книги:
Или ищите адреса по ссылке!
Читайте также:
Автор:
В связи с военным положением в стране был введен ряд…
Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!
Самые недорогие квартиры, которые можно купить в Днепре – это…
В заповеднике близ Днепра, несмотря на сильные морозы, расцвел орешник.
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
В связи с военным положением в стране был введен ряд дополнительных правил для военнообязанных. Среди прочего – все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военный билет. Без него им недоступен ряд услуг и возможностей.
Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!
Каменский городской совет продолжает удивлять закупками на "освещение деятельности".
Самые недорогие квартиры, которые можно купить в Днепре – это смарт-помещения, где в одной комнате находится кухня, гостиная и она же служит спальным местом для владельца квартиры. Такие небольшие помещения продают дешевле всего. Они наиболее доступны в цене и экономны…
В заповеднике близ Днепра, несмотря на сильные морозы, расцвел орешник.
В Днепре рыбаки вышли на лед после недельных морозов.
Днепропетровщина – одна из наиболее цифровых областей Украины.
Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Присмотритесь внимательно к фото!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!