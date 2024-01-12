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У Дніпрі збирають книжки для військових: навіщо та куди нести

Сьогодні 12:48
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Збір триває до 18 січня!

Новости Днепра про У Дніпрі збирають книжки для військових: навіщо та куди нести

У Дніпрі департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання міськради збирає україномовні книги, щоб організувати бібліотеку для військових.

Про це повідомили на сторінці департаменту у Facebook.

Департамент організовує збір книг для 152 військового навчального центру Збройних сил України. Шукаємо україномовні книги для дорослих, аби наші військові у вільний від навчання час могли читати улюблених письменників! Дуже просимо вас приносити будь-яку україномовну книжечку для захисників у найближчий заклад позашкільної освіти для маленької внутрішньої бібліотеки, що ми облаштуємо у навчальному центрі. Збір триває до 18.01.2024, – йдеться у повідомленні.

Адреси закладів, куди можна нести книги: 

Новости Днепра про У Дніпрі збирають книжки для військових: навіщо та куди нести

Новости Днепра про У Дніпрі збирають книжки для військових: навіщо та куди нести

Новости Днепра про У Дніпрі збирають книжки для військових: навіщо та куди нести

Або шукайте адреси за посиланням!

Новости Днепра про У Дніпрі збирають книжки для військових: навіщо та куди нести

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Новости Днепра про У Дніпрі збирають книжки для військових: навіщо та куди нестиУкраїнська

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