Поблизу Дніпра попри морози почала квітнути ліщина: чим це загрожує

У заповіднику поблизу Дніпра попри сильні морози розквітла ліщина.

Аномальні зміни у природі продовжуються. Раніше у Дніпрі помічали сакуру, яка розпустила свої рожеві квітки наприкінці грудня та магнолію, яка ось-ось мала зацвісти.

У заповіднику Дніпровсько-Орільський у січні попри морози почала квітнути ліщина. Про це повідомила науковиця Катерина Колесникова.

Січень 2024 року. Фенологічні спостереження. Квітне ліщина. Це вже не перше зимове квітнення ліщини на території заповідника. Фото 10.01.2024, – написала науковиця.

Це дійсно не вперше, коли на території заповідника квітне ліщина. Востаннє це сталося у 2018 році, коли через аномально теплу зиму 5 січня науковці зафіксували появу цвіту цього куща.

Ліщину в народі називають лісовим горіхом. Це не дерево, а кущ з родини березових. Саме тому його часто плутають з деревоподібними “родичами”. Ботаніки зазначають, що суцвіття рослини формуються восени та зимують захищені щільними лусочками.

За нормальних умов ліщина квітне у березні-квітні, коли починає тепліти. Однак через аномально теплий грудень, кущі розпочали цей процес раніше і розпустилися посеред січня.

Таке раннє цвітіння може зашкодити кущам, зауважують ботаніки. Цей процес є дуже енерговитратним, виснажливим та потребує використання запасних поживних речовин та води. Скоріш за все, квітки та запилені зав’язі не переживуть вже наступних заморозків.

Це вплине перш за все на жителів заповідника, які залишаться без горіхів та будуть вимушені шукати альтернативні способи поживитися.

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