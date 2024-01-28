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  • В Днепре собачке, которую зимой выгнала хозяйка из-за громкого лая, нашли новую семью

В Днепре собачке, которую зимой выгнала хозяйка из-за громкого лая, нашли новую семью

Сегодня 19:50
просмотров

В Днепре новую семью нашли для собачки, которую прошлая хозяйка выгнала из-за громкого лая.

Новости Днепра про В Днепре собачке, которую зимой выгнала хозяйка из-за громкого лая, нашли новую семью

Об этом сообщает DniproTV.

Волонтеры из Киева привезли щенка к жительнице Днепра, но она решила просто выбросить животное на улицу.

Свои действия оправдала тем, что пес «неуправляемый и агрессивный». Потом она призналась, что пес мешал ей в квартире громким лаем.

Новости Днепра про В Днепре собачке, которую зимой выгнала хозяйка из-за громкого лая, нашли новую семью

Его спасли с улицы с переохлаждением и истощением.

Сейчас четвероногие нашли новую, любящую семью.

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Новости Днепра про В Днепре собачке, которую зимой выгнала хозяйка из-за громкого лая, нашли новую семьюУкраїнська Новости Днепра про В Днепре собачке, которую зимой выгнала хозяйка из-за громкого лая, нашли новую семьюРусский

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