В Днепре собачке, которую зимой выгнала хозяйка из-за громкого лая, нашли новую семью

Об этом сообщает DniproTV.
Волонтеры из Киева привезли щенка к жительнице Днепра, но она решила просто выбросить животное на улицу.
Свои действия оправдала тем, что пес «неуправляемый и агрессивный». Потом она призналась, что пес мешал ей в квартире громким лаем.
Его спасли с улицы с переохлаждением и истощением.
Сейчас четвероногие нашли новую, любящую семью.
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