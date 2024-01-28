У Дніпрі песику, якого взимку вигнала господарка через гучний гавкіт, знайшли нову родину

У Дніпрі нову родину знайшли для песика, якого минула хазяйка вигнала через гучний гавкіт.

Про це повідомляє DniproTV.

Волонтери з Києва привезли цуценя до жительки Дніпра, але вона вирішила просто викинути тварину на вулицю.

Свої дії виправдала тим, що пес “некерований та агресивний”. Потім вона зізналася, що пес заважав їй у квартирі гучним гавкотінням.

Його врятували з вулиці з переохолодженням та виснаженням.

Зараз чотирилапому знайшли нову, люблячу родину.

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