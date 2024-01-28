У Дніпрі песику, якого взимку вигнала господарка через гучний гавкіт, знайшли нову родину

Про це повідомляє DniproTV.
Волонтери з Києва привезли цуценя до жительки Дніпра, але вона вирішила просто викинути тварину на вулицю.
Свої дії виправдала тим, що пес “некерований та агресивний”. Потім вона зізналася, що пес заважав їй у квартирі гучним гавкотінням.
Його врятували з вулиці з переохолодженням та виснаженням.
Зараз чотирилапому знайшли нову, люблячу родину.
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