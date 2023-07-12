В Днепре собачка упала в заброшенный 2-метровый люк: ее спасали ГСЧС-ники

Вчера, 11 июля, в Днепре на улице Илларионовской в ​​люк упала собачка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 22:00.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в заброшенном двухметровом люке находится беспомощная собачка.

ГСЧС-ники с помощью лестницы и устройства для отлова животных подняли бедняжку на поверхность.

С собачкой все хорошо.

К работам привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу аварийно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре две собаки упали в заброшенный 3-метровый погреб: их доставали спасатели.

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