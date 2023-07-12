У Дніпрі чотирилапа впала у занедбаний 2-метровий люк: її рятували ДСНС-ники

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 22:00.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у занедбаному двохметровому люку знаходиться безпорадна чотирилапа.
ДСНС-ники за допомогою драбини та пристрою для вилову тварин підняли бідолашну на поверхню.
З собачкою все добре.
До робіт залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю аварійно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі двоє собак впали у занедбаний 3-метровий погріб: їх діставали рятувальники.
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