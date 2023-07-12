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  • У Дніпрі чотирилапа впала у занедбаний 2-метровий люк: її рятували ДСНС-ники

У Дніпрі чотирилапа впала у занедбаний 2-метровий люк: її рятували ДСНС-ники

Сьогодні 13:33
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Учора, 11 липня, у Дніпрі на вулиці Іларіонівській у люк впала собачка.

Новости Днепра про У Дніпрі чотирилапа впала у занедбаний 2-метровий люк: її рятували ДСНС-ники

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 22:00.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у занедбаному двохметровому люку знаходиться безпорадна чотирилапа.

ДСНС-ники за допомогою драбини та пристрою для вилову тварин підняли бідолашну на поверхню.

З собачкою все добре.

До робіт залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю аварійно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі чотирилапа впала у занедбаний 2-метровий люк: її рятували ДСНС-ники

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі двоє собак впали у занедбаний 3-метровий погріб: їх діставали рятувальники.

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Новости Днепра про У Дніпрі чотирилапа впала у занедбаний 2-метровий люк: її рятували ДСНС-никиУкраїнська

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