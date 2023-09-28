В Днепре со 2 по 11 октября будут выключать газ: полный список адресов

Причина, как обычно – проведение ремонтных работ.
Сотрудники Днепровского филиала Газсети временно ограничат подачу газа в октябре по следующим адресам:
2 октября:
ул. Рабочая, 18, корпуса 8, 9
3 октября:
ул. Сечевых Стрельцов, 27
ул. Херсонская, 9а
ул. Староказацкая, 41/43
4 октября:
ул. Сташкова, 72
ул. Баха, 21
ул. Лучевая, 2к
ул. Морская, 18, 20
С 2 по 10 октября:
ул. Берсеновская, 10, 12, 14, 16, 22, 34, 36, 74, 80
ул. Марии Примаченко, 4, 2
С 4 по 9 октября:
ул. Дубинина, 6
ул. Лазаряна, 2, 22
ул. Левка Лукьяненко, 16, 18, 20, 24
ул. Полигонная, 10б, 10д
Отключение запланировано также в Днепровском районе в с. Пашенная балка:
11 октября:
ул. Восточная, 24, 25, 27, 29, 33, 34, 39, 45, 53, 53/а, 53/б
Газ вернут, как только завершатся ремонтные работы. При этом потребителям необходимо обеспечить доступ работникам газовой компании в каждую газифицированную квартиру.
В правилах безопасности отмечено, что все объекты систем газоснабжения и газовое оборудование перед их подключением к имеющимся газопроводам, а также после ремонта подлежат внешнему осмотру и опрессовке воздухом. Пуск газа в газопровод без внешнего осмотра и контрольного опрессовки не допускается.
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