Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре со 2 по 11 октября будут выключать газ: полный список адресов

Сегодня 11:26
просмотров

В Днепре анонсировали очередные отключения газа.

Новости Днепра про В Днепре со 2 по 11 октября будут выключать газ: полный список адресов

Причина, как обычно – проведение ремонтных работ.

Сотрудники Днепровского филиала Газсети временно ограничат подачу газа в октябре по следующим адресам:

2 октября:

ул. Рабочая, 18, корпуса 8, 9

3 октября:

ул. Сечевых Стрельцов, 27
ул. Херсонская, 9а
ул. Староказацкая, 41/43

4 октября:

ул. Сташкова, 72
ул. Баха, 21
ул. Лучевая, 2к
ул. Морская, 18, 20

С 2 по 10 октября:

ул. Берсеновская, 10, 12, 14, 16, 22, 34, 36, 74, 80
ул. Марии Примаченко, 4, 2

С 4 по 9 октября:

ул. Дубинина, 6
ул. Лазаряна, 2, 22
ул. Левка Лукьяненко, 16, 18, 20, 24
ул. Полигонная, 10б, 10д

Отключение запланировано также в Днепровском районе в с. Пашенная балка:
11 октября:
ул. Восточная, 24, 25, 27, 29, 33, 34, 39, 45, 53, 53/а, 53/б

Газ вернут, как только завершатся ремонтные работы. При этом потребителям необходимо обеспечить доступ работникам газовой компании в каждую газифицированную квартиру.

В правилах безопасности отмечено, что все объекты систем газоснабжения и газовое оборудование перед их подключением к имеющимся газопроводам, а также после ремонта подлежат внешнему осмотру и опрессовке воздухом. Пуск газа в газопровод без внешнего осмотра и контрольного опрессовки не допускается.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре со 2 по 11 октября будут выключать газ: полный список адресовУкраїнська Новости Днепра про В Днепре со 2 по 11 октября будут выключать газ: полный список адресовРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Первая электростанция, казаки и изготовление карет: что известно про Игрень в Днепре
Новости Днепра
Сегодня 12:56
Первая электростанция, казаки и изготовление карет: что известно про Игрень в Днепре

Территория массива Игрень стала частью Днепра менее 50 лет назад.…

В Днепровском районе под колесами электропоезда погиб 16-летний парень
Новости Днепра
Сегодня 11:21
В Днепровском районе под колесами электропоезда погиб 16-летний парень

Вчера в Днепровском районе произошла ужасная трагедия.

Активные экскурсии и особенная атмосфера: в Днепре в выходные будет работать ботсад
Новости Днепра
Сегодня 10:43
Активные экскурсии и особенная атмосфера: в Днепре в выходные будет работать ботсад

Хорошая новость!

В Днепре экспрокурора судили за злоупотребление влиянием: приговор удивит
Новости Днепра
Сегодня 10:30
В Днепре экспрокурора судили за злоупотребление влиянием: приговор удивит

В Днепре экспрокурор местной прокуратуры признан виновным в злоупотреблении влиянием.

Последние новости

Первая электростанция, казаки и изготовление карет: что известно про Игрень в Днепре
Первая электростанция, казаки и изготовление карет: что известно про Игрень в Днепре

Территория массива Игрень стала частью Днепра менее 50 лет назад. У всех жителей города она ассоциируется только с одним местом – психиатрической больницей, которая является одной из самых больших во всей Украине. Но местность имеет богатую и интересную историю.

Сегодня 12:56
3
просмотров
В Днепровском районе под колесами электропоезда погиб 16-летний парень
В Днепровском районе под колесами электропоезда погиб 16-летний парень

Вчера в Днепровском районе произошла ужасная трагедия.

Сегодня 11:21
3
просмотров
Активные экскурсии и особенная атмосфера: в Днепре в выходные будет работать ботсад
Активные экскурсии и особенная атмосфера: в Днепре в выходные будет работать ботсад

Хорошая новость!

Сегодня 10:43
4
просмотров
В Днепре экспрокурора судили за злоупотребление влиянием: приговор удивит
В Днепре экспрокурора судили за злоупотребление влиянием: приговор удивит

В Днепре экспрокурор местной прокуратуры признан виновным в злоупотреблении влиянием.

Сегодня 10:30
2
просмотров
В Кривом Роге нашли три противотанковые мины: лежали под открытым небом
В Кривом Роге нашли три противотанковые мины: лежали под открытым небом

Вчера, 27 сентября, в Кривом Роге на жилом массиве 44-й квартал обнаружили три противотанковые мины.

Сегодня 09:01
4
просмотров
В ДТЭК рассказали, будут ли отключения света зимой
В ДТЭК рассказали, будут ли отключения света зимой

Зима близко.

Сегодня 08:30
4
просмотров
Сегодня на Днепропетровщине прогремят мощные взрывы: что произошло
Сегодня на Днепропетровщине прогремят мощные взрывы: что произошло

Без паники!

Сегодня 08:00
12
просмотров
Последний раз видели возле женского монастыря: на Днепропетровщине разыскивают 57-летнего мужчину
Последний раз видели возле женского монастыря: на Днепропетровщине разыскивают 57-летнего мужчину

Нужна ваша помощь!

Сегодня 07:15
6
просмотров
В Днепре в больнице умерла бабушка, которую спасли из пожара на Савченко
В Днепре в больнице умерла бабушка, которую спасли из пожара на Савченко

24 сентября в Днепре на улице Юрия Савченко горела квартира в девятиэтажном жилом доме.

Сегодня 06:45
3
просмотров
Ясно и без осадков: погода в Днепре на 28 сентября
Ясно и без осадков: погода в Днепре на 28 сентября

Зонт сегодня не понадобится!

Сегодня 06:15
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх