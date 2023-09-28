В Днепре со 2 по 11 октября будут выключать газ: полный список адресов

В Днепре анонсировали очередные отключения газа.

Причина, как обычно – проведение ремонтных работ.

Сотрудники Днепровского филиала Газсети временно ограничат подачу газа в октябре по следующим адресам:

2 октября:

ул. Рабочая, 18, корпуса 8, 9

3 октября:

ул. Сечевых Стрельцов, 27

ул. Херсонская, 9а

ул. Староказацкая, 41/43

4 октября:

ул. Сташкова, 72

ул. Баха, 21

ул. Лучевая, 2к

ул. Морская, 18, 20

С 2 по 10 октября:

ул. Берсеновская, 10, 12, 14, 16, 22, 34, 36, 74, 80

ул. Марии Примаченко, 4, 2

С 4 по 9 октября:

ул. Дубинина, 6

ул. Лазаряна, 2, 22

ул. Левка Лукьяненко, 16, 18, 20, 24

ул. Полигонная, 10б, 10д

Отключение запланировано также в Днепровском районе в с. Пашенная балка:

11 октября:

ул. Восточная, 24, 25, 27, 29, 33, 34, 39, 45, 53, 53/а, 53/б

Газ вернут, как только завершатся ремонтные работы. При этом потребителям необходимо обеспечить доступ работникам газовой компании в каждую газифицированную квартиру.

В правилах безопасности отмечено, что все объекты систем газоснабжения и газовое оборудование перед их подключением к имеющимся газопроводам, а также после ремонта подлежат внешнему осмотру и опрессовке воздухом. Пуск газа в газопровод без внешнего осмотра и контрольного опрессовки не допускается.

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