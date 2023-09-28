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В Кривом Роге нашли три противотанковые мины: лежали под открытым небом

Сегодня 09:01
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Вчера, 27 сентября, в Кривом Роге на жилом массиве 44-й квартал обнаружили три противотанковые мины.
Новости Днепра про В Кривом Роге нашли три противотанковые мины: лежали под открытым небом

Фото иллюстративное.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что криворожанин наткнулся на них в лесопосадке и сразу вызвал правоохранителей.

На место прибыли взрывотехники, они огородили место находки.

Как выяснилось, эти мины не боевые – они учебные.

Новости Днепра про В Кривом Роге нашли три противотанковые мины: лежали под открытым небом

Новости Днепра про В Кривом Роге нашли три противотанковые мины: лежали под открытым небом

Отметим, если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а звоните “101” или “102”!

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Новости Днепра про В Кривом Роге нашли три противотанковые мины: лежали под открытым небомУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге нашли три противотанковые мины: лежали под открытым небомРусский

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