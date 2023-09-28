В Кривом Роге нашли три противотанковые мины: лежали под открытым небом

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что криворожанин наткнулся на них в лесопосадке и сразу вызвал правоохранителей.
На место прибыли взрывотехники, они огородили место находки.
Как выяснилось, эти мины не боевые – они учебные.
Отметим, если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а звоните “101” или “102”!
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