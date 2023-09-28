Сегодня на Днепропетровщине прогремят мощные взрывы: что произошло

Без паники!

Сегодня, 28 сентября, в Кривом Роге прогремят мощные взрывы.

Но не нужно волноваться – они производственные.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Так, в 12:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «№3» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы), в 14:00 – в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы), в 15:00 – в карьере «Глееватский» ЧАО «ЦГОК» (Покровский район).

Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.

Однако, пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

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